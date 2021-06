English French

Assemblée Générale Mixte

du 24 juin 2021

Adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote

Paris, le 24 juin 2021 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerces, a tenu son Assemblée Générale annuelle à huis clos à 10 heures ce jour au siège social, sous la présidence de Monsieur François de Varenne, Président du Conseil d’administration.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration : la société SCOR SE représentée par Madame Karina Lelièvre, et Madame Valérie Ohannessian, toutes deux administratrices et actionnaires de MRM. Madame Marine Pattin, Directeur Administratif et Financier, a été désignée en qualité de Secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 65,06% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l’Assemblée était valablement constituée.

L’Assemblée Générale a été diffusée en direct sur le site Internet de la société (www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales). Elle est accessible en différé en cliquant sur le lien suivant : MRM Assemblée Générale - Audio Webcast. Une présentation a également été mise en ligne ce jour sur le site Internet de MRM.

Aucune question écrite d’actionnaires n’a été reçue par la Société.

L’Assemblée Générale Mixte a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont notamment :

Pour sa partie ordinaire : Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020, L’affectation du résultat de l’exercice 2020 et la distribution en numéraire de primes d’un montant de 0,05 euro par action, Les renouvellements de Monsieur François de Varenne, de Madame Brigitte Gauthier-Darcet et de SCOR SE, en qualité d’administrateurs, L’ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux, L’autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d’actions.

Pour sa partie extraordinaire : L’autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.22-10-62 du Code de commerce, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation au Directeur Général concernant le regroupement des actions de la Société par attribution de 1 action ordinaire nouvelle de 20 euros de nominal contre 20 actions ordinaires de 1 euro de nominal détenues.



MRM rappelle que la mise en paiement de la distribution aux actionnaires au titre de l’exercice 2020 interviendra le 2 juillet 2021 avec une date de détachement le 30 juin 2021.

Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.mrminvest.com.

Enfin, le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale, a décidé de renouveler les fonctions de Président du Conseil de Monsieur François de Varenne.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2021 seront publiés le 30 juillet 2021 avant ouverture de bourse.

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

