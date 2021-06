LECTRA : Lectra annonce l’acquisition de Neteven

English French

Lectra annonce l’acquisition de Neteven

Le Groupe étoffe son offre e-commerce pour les acteurs de la mode

et renforce son positionnement d’acteur incontournable de l’industrie 4.0.

Paris, le jeudi 24 juin 2021 – Lectra annonce la signature d’un accord en vue d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de la société française Neteven. Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement, Lectra conçoit des solutions d’intelligence industrielle – logiciels, équipements, données et services – pour les marques, les fabricants et les distributeurs.

Fondée en 2005, Neteven a développé une offre particulièrement innovante, reposant sur une plateforme SaaS et des services associés, permettant aux marques de simplifier et contrôler efficacement la distribution de leurs produits sur les plus grandes marketplaces mondiales.

La plateforme SaaS centralise le catalogue produits et les informations sur les niveaux de stock, les prix de vente et les commandes, pour en automatiser et en faciliter la distribution sur les places de marchés en ligne.

Neteven apporte à ses clients, plus d’une centaine à ce jour, un gain de temps dans la gestion de leurs canaux de distribution et une plus grande visibilité à leurs produits, localement comme à l’international, afin de toucher plus de consommateurs. L'équipe de Neteven met son expertise technologique et humaine au service de marques prestigieuses afin de les aider à optimiser leur stratégie e-commerce.

« Avec la crise sanitaire, le e-commerce mondial connaît une accélération très forte, à l’instar des marketplaces qui représentent aujourd’hui 40% des ventes en ligne. Elles offrent un énorme potentiel d’audience de consommateurs et donnent un accès extrêmement rapide aux marchés internationaux, tout en limitant les investissements et les risques liés à l’ouverture de nouveaux canaux de distribution. Pour autant, l’absence de standards et la gestion de multiples interfaces est un réel frein au développement de stratégies omnicanales pour les marques ou les distributeurs. C’est ici que Neteven intervient en levant cette complexité et en simplifiant la distribution via marketplaces », déclare Greg Zemor, Directeur général et co-fondateur de Neteven. « Avec Lectra, nous couvrirons toute la chaine, de la production à la distribution. Nous répondrons ainsi aux enjeux de stratégie direct-to-consumer des marques. Cette union nous permettra d’aller encore plus loin en termes d’innovation, de création de valeur, d’expansion commerciale et internationale », ajoute-t-il.

Neteven est un parfait complément aux dernières solutions acquises par Lectra, Kubix Link (gestion du cycle de vie des produits et gestion de l’information produit – PLM, PIM) et Retviews (veille concurrentielle et analyse des tendances). La combinaison de ces trois offres permettra à Lectra de répondre plus globalement aux besoins de ses clients dans la mode.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Lectra d'étendre sa présence sur le marché de la mode en couvrant un maillon supplémentaire de la chaine de valeur de ses clients.

« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes talentueuses de Neteven au sein de Lectra. Elles ont développé un produit innovant grâce à leur engagement et apporteront une forte expertise du e-commerce et de l’écosystème des marketplaces à Lectra », déclare Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra. « Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner Lectra comme un acteur incontournable de l’industrie 4.0 sur ses marchés d’ici 2030. En joignant nos forces avec Neteven, nous allons pouvoir répondre plus largement aux attentes de nos clients en les accompagnant dans la digitalisation et l’automatisation de leur processus de création de valeur et de commercialisation », conclut-t-il.

La transaction porte sur l’acquisition dès à présent de 80% de Neteven pour un montant de 12,6 millions d’euros. L’acquisition du solde aura lieu en juin 2025, pour un montant compris entre 0,6 et 0,9 fois le chiffre d’affaires récurrent 2024.

A propos de Lectra :

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. L’offre de Lectra donne aux marques, aux fabricants et aux distributeurs les moyens de leurs ambitions, de la conception à la production, mais aussi le respect du marché et la tranquillité d’esprit qu’ils méritent. Créée en 1973, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 236 millions d'euros en 2020 et est cotée sur Euronext (LSS).

En juin 2021, Lectra a acquis Gerber Technology, une société basée aux États-Unis et fondée en 1968. Comme Lectra, Gerber Technology développe des logiciels et des solutions d'automatisation pour la mode, l'automobile, l’ameublement et d'autres secteurs d’activité à travers le monde.

En s'unissant, Lectra et Gerber Technology deviendront pour leurs clients le partenaire de référence de l'industrie 4.0.

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com et www.gerbertechnology.com .

