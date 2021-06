Bon Natural Life Limited 宣佈擴大 1,100 萬美元的首次公開招股定價

Chinese (Traditional) Japanese Indonesian Korean Malay Thai

中國西安, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bon Natural Life Limited (Nasdaq: BON)(下稱「BON」或「公司」),是天然、健康和個人護理行業領先的生物成分解決方案供應商之一,今天宣佈公司確定承諾首次公開發行 2,200,000 股普通股,每股面值 0.0001 美元(下稱「股票」),公開發行價為每股 5.00 美元(「發行」),在扣除承銷折扣、佣金和其他相關費用之前,總收益為 1,100 萬美元。此外,BON 已授予承銷商 45 天的選擇權,以按公開發行價格減去承銷折扣和佣金購買最多 330,000 股股票。該股票預計於 2021 年 6 月 24 日在納斯達克資本市場開始交易,股票代碼為「BON」。本次發行預計於 2021 年 6 月 28 日或前後完成,並須符合慣例成交條件。



公司打算將收益用於營運資金,以擴大其銷售和分銷網絡、研究與開發,並擴大生產能力。

U.S. Tiger Securities, Inc.(美國老虎證券)與 Newbridge Securities Corporation 會擔任聯席賬簿管理人,而 R.F. Lafferty & Co. Inc. 則擔任聯席牽頭賬簿管理人。

上述公司的證券根據 F-1 表格 (SEC 檔案編號 333-251182) 上的有效註冊聲明發行,該聲明已於 2021 年 5 月 14 日向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交,隨後修訂並宣佈於 2021 年 6 月 23 日生效,其副本已向 SEC 提交,並可在 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。本次發行僅透過此類招股說明書進行。

本新聞稿包含有關待定發行證券的資訊,而無法保證該發行將完成。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議,也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格,此類提議、招攬或出售都是非法的。

關於 Bon Natural Life Limited

公司專注於個人護理成分的製造,例如用於香水及和香水製造商的植物萃取香氣化合物、粉末飲品與生物活性食品成分產品等天然保健品,其客戶主要用作食品添加劑和營養補充劑。如欲了解更多資訊,請瀏覽公司網站 www.bnlus.com 。

安全港聲明

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括關於計劃、意向、目標、策略、未來事件或業績的陳述,以及除了歷史事實陳述外的基本假設和其他陳述。當公司使用「可能」、「將會」、「打算」、「應該」、「相信」、「期望」、「預期」、「預測」、「估計」或與歷史事務無關的類似表達時,就是作出前瞻性陳述。前瞻性陳述不是對未來業績的保證,並涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論的公司預期產生重大差異的風險與不確定性。這些陳述受不確定因素和風險影響,包括但不限於如下:公司的目標和策略;該公司未來業務發展;產品與服務需求與接受程度;技術的變化;經濟狀況;中國和公司計劃服務的其他國際市場的天然、健康和個人護理市場的增長;聲譽和品牌;競爭和定價的影響;政府法規;公司計劃服務的中國和國際市場的總體經濟和商業狀況的波動,以及公司向 SEC 提交的報告中包含的任何上述風險和其他風險的潛在或與之相關的假設。由於這些及其他原因,我們提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。其他因素均在公司與 SEC 的文件中討論,詳情請在 www.sec.gov 查閱。公司不承擔公開修訂這些前瞻性陳述的義務,以反映本協議日期之後發生事件或情況。

如欲了解更多資訊,請聯絡: