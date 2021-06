ラントロニクス、SmartEdgeパートナープログラムアワード受賞者を発表

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

カリフォルニア州アーバイン発 , June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- モノのインターネット (IoT) とリモート環境管理 (REM) 向けのセキュアなターンキー・ソリューションを提供するグローバル・プロバイダーで、ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS)、接続サービス、エンジニアリングサービス、およびインテリジェントハードウェアを提供する ラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は本日、 SmartEdge™ パートナープログラムアワード受賞者を発表した。各賞は、2021年6月23日にバーチャル開催されたラントロニクスの「2021 SmartEdgeパートナーサミット」で授与された。



ラントロニクスのSmartEdgeパートナープログラムアワードは、ディストリビューションパートナー、StrategicEdgeパートナー、Edgeパートナーの3つのカテゴリーと3つの地域 (北米、ヨーロッパ/中東/アフリカ、アジア太平洋) で授与された。

受賞者は次のとおり。

北米

North America Distributor Partner of the Year: テックデータ

North America StrategicEdge Partner of the Year: SHI

North America Edge Partner of the Year: プレシディオ

ヨーロッパ/中東/アフリカ (EMEA)

EMEA Distributor Partner of the Year: アトランティックエレクトロニック

EMEA StrategicEdge Partner of the Year: アーキテクノロジー

EMEA Edge Partner of the Year: データイクイプメント

アジア太平洋 (APAC)

APAC Distributor Partner of the Year: アクロマックス

APAC StrategicEdge Partner of the Year : ラヒシステムインディア

APAC Edge Partner of the Year: エンステクノロジー

ラントロニクス国際セールス担当VPのロジャー・ホリデイ (Roger Holliday) は次のように述べている。「SmartEdgeパートナープログラムアワードの受賞者はすべて、プログラムの要件や期待を超えて販売を促進し、当社と共通のお客様と長期的な関係を築いてきた方々であり、その栄誉を称えたいと思います。」

SmartEdgeパートナープログラム1周年

ラントロニクスは、2021年4月に新しいSmartEdgeパートナープログラムの1周年を迎えた。ラントロニクス戦略担当VPのジョナサン・シップマン (Jonathan Shipman) は次のように述べている。「ラントロニクスのSmartEdgeパートナープログラムは、業界最高のチャネルパートナーを獲得しています。当社のSmartEdgeプログラムにより、チャネルパートナーは、ラントロニクスのソフトウェア、ハードウェア、サービスの統合ソリューションを提供し、お客様が堅牢で安全な接続ベースのソリューションを構築するために必要なものをすべて提供します。」

ラントロニクス、CRNパートナープログラムガイドに指定

ラントロニクスのSmartEdgeパートナープログラムは、業界をリードするパートナープログラムガイドである「CRNパートナープログラムガイド」に指定されている。このガイドは、 CRN ® ( チャネルカンパニー (The Channel Company) のブランド ) が毎年発行しているもので、ITチャネルを通じて製品やサービスを提供する大手テクノロジー企業の最も優れたパートナープログラムのリストを掲載している。2021年のパートナープログラムガイドは www.CRN.com/PPG からオンラインで入手できる。

SmartEdgeパートナープログラムについて

ラントロニクスの SmartEdge™ パートナープログラムは、ラントロニクスの革新的な産業用モノのインターネット (IoT)、リモート環境管理 (REM)、アウトオブバンド管理 (OOBM)、およびモビリティ/接続ソリューションにより、付加価値再販業者 (VAR) とシステムインテグレーター (SI) が提供する製品を差別化して、収益を促進するように設計されている。

ラントロニクスSmartEdgeパートナープログラムの詳細については、 www.lantronix.com/partners を参照されたい。

ラントロニクスについて

ラントロニクス (Lantronix Inc.) は、モノのインターネット (IoT) とリモート環境管理 (REM) 向けのセキュアなターンキー・ソリューションを提供するグローバル・プロバイダーで、ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS)、接続サービス、エンジニアリングサービス、およびインテリジェントハードウェアを提供している。ラントロニクスは、信頼性と安全性の高いソリューションを提供しながら、市場投入期間を短縮できるよう、顧客を支援している。同社の製品とサービスは、顧客プロジェクトの作成、開発、導入、管理を大幅に簡素化し、高い品質、信頼性、セキュリティを提供する。

革新的な企業であるラントロニクスは、堅牢なIoTテクノロジーとOOBMソリューションの開発において30年の実績を持ち、顧客が新しいビジネスモデルを構築し、効率を高め、モノのインターネットの可能性を実現できるように取り組んでいる。同社のソリューションは、エネルギー、農業、医療、セキュリティ、製造、流通、輸送、小売、金融、環境、政府などの幅広い業界のデータセンター、オフィス、およびリモートサイトの数多くの機器内部に導入されている。

同社はカリフォルニア州アーバインに本社を構える。詳しくは、 www.lantronix.com を閲覧されたい。ラントロニクスのブログ ( www.lantronix.com/blog ) には業界内の議論や最新情報が掲載されている。同社のTwitter ( www.twitter.com/Lantronix )、YouTubeの動画ライブラリ ( www.youtube.com/user/LantronixInc )、LinkedIn ( www.linkedin.com/company/lantronix ) も閲覧されたい。

