Lantronix Mengumumkan Pemenang SmartEdge Partner Program Award

IRVINE, Calif., June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pembekal global penyelesaian siap guna selamat untuk Internet of Things (IoT) dan Pengurusan Persekitaran Jauh (REM) yang menawarkan Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS), perkhidmatan ketersambungan, perkhidmatan kejuruteraan dan perkakasan pintar, hari ini mengumumkan pemenang SmartEdge™ Partner Program Awards. Anugerah tersebut disampaikan di SmartEdge Partner Summit 2021 Lantronix yang diadakan secara maya pada 23 Jun 2021.



SmartEdge Partner Program Awards Lantronix diberikan kepada pemenang dalam tiga kategori: Distribution Partner, StrategicEdge Partner dan Edge Partner yang meliputi tiga rantau: Amerika Utara, Eropah/Timur Tengah/Afrika dan Asia Pasifik.

Para pemenang ialah:

Amerika Utara

North America Distributor Partner of the Year: Tech Data

North America StrategicEdge Partner of the Year: SHI

North America Edge Partner of the Year: Presidio

Eropah/Timur Tengah/Afrika (EMEA)

EMEA Distributor Partner of the Year: Atlantik Elektronik

EMEA StrategicEdge Partner of the Year: Arki Technology

EMEA Edge Partner of the Year: Data Equipment

Asia Pasifik (APAC)

APAC Distributor Partner of the Year: Acromax

APAC StrategicEdge Partner of the Year: Rahi Systems, India

APAC Edge Partner of the Year: Enthu Technology Sdn. Bhd.

“Kami dengan sukacitanya mengiktiraf semua pemenang SmartEdge Partner Program yang telah melangkaui syarat dan jangkaan program kami dalam memacu jualan dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan bersama kami,” kata Roger Holliday, Naib Presiden WW Sales di Lantronix.

Ulang Tahun Pertama SmartEdge Partner Program

Lantronix meraikan ulang tahun pertama SmartEdge Partner Program yang baharu pada bulan April 2021. “SmartEdge Partner Program Lantronix menarik minat rakan kongsi saluran terkemuka industri,” kata Jonathan Shipman, Naib Presiden Strategi di Lantronix. “Dengan SmartEdge Program kami, rakan kongsi saluran kami menawarkan tawaran penyelesaian perisian, perkakasan dan perkhidmatan bersepadu Lantronix, menyediakan segala yang diperlukan oleh pelanggan mereka untuk membina penyelesaian berasaskan ketersambungan yang kukuh dan selamat.”

Lantronix Dinamakan dalam CRN Partner Program Guide

SmartEdge Partner Program Lantronix telah dinamakan dalam panduan program rakan kongsi terkemuka industri, CRN Partner Program Guide. Diterbitkan oleh CRN ®, sebuah jenama The Channel Company , panduan tahunan ini memberikan senarai muktamad program rakan kongsi yang paling terkemuka daripada syarikat teknologi peneraju yang menyediakan produk dan perkhidmatan melalui Saluran IT. Partner Program Guide 2021 terdapat dalam talian di www.CRN.com/PPG .

Perihal SmartEdge Partner Program

SmartEdge™ Partner Program Lantronix direka bentuk untuk membantu Penjual Semula Tambah Nilai (VAR) dan Penyepadu Sistem (SI) memacu hasil dengan membezakan tawaran mereka dengan Internet of Things (IoT) Industri Inovatif Lantronix, Pengurusan Persekitaran Jauh (REM), Pengurusan Luar Jalur (OOBM) dan penyelesaian Mobiliti/Ketersambungan.

Untuk maklumat lanjut tentang SmartEdge Partner Program Lantronix, layari www.lantronix.com/partners .

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. ialah pembekal global penyelesaian siap guna untuk Internet of Things (IoT) dan Pengurusan Persekitaran Jauh (REM), menawarkan Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS), perkhidmatan ketersambungan, perkhidmatan kejuruteraan dan perkakasan pintar. Lantronix membolehkan pelanggannya menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan selamat sementara mempercepat masa mereka memasuki pasaran. Produk dan perkhidmatan Lantronix memudahkan operasi dengan ketara melalui penciptaan, pembangunan, pengerahan dan pengurusan projek pelanggan pada skala di samping memberikan kualiti, kebolehpercayaan dan keselamatan.

Dengan pengalaman tiga dekad yang telah terbukti dalam mencipta teknologi IoT dan penyelesaian OOBM yang kukuh, Lantronix ialah penginovasi dalam membolehkan para pelanggannya membina model perniagaan baharu, memanfaatkan kecekapan yang lebih besar dan merealisasikan kemungkinan IoT. Penyelesaian Lantronix digunakan dalam jutaan mesin di pusat data, pejabat dan tapak jauh yang berkhidmat untuk pelbagai industri, termasuk tenaga, pertanian, perubatan, keselamatan, pengeluaran, pengedaran, pengangkutan, runcit, kewangan, persekitaran dan kerajaan.

Lantronix beribu pejabat di Irvine, Calif. Untuk maklumat lanjut, lawati www.lantronix.com . Ketahui lebih lanjut di blog Lantronix, www.lantronix.com/blog , menampilkan perbincangan dan kemas kini industri. Untuk mengikuti Lantronix di Twitter, sila lawati www.twitter.com/Lantronix . Lihat pustaka video kami di YouTube di www.youtube.com/user/LantronixInc atau berhubung dengan kami di LinkedIn di www.linkedin.com/company/lantronix .

Pernyataan “Pelabuhan Selamat” di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995: Mana-mana pernyataan yang dinyatakan dalam siaran akhbar ini bukan bersifat sejarah dan fakta sepenuhnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada pernyataan yang berkaitan dengan penyelesaian, teknologi dan produk kita ialah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk pada risiko dan ketidakpastian besar yang boleh menyebabkan hasil sebenar, perniagaan masa hadapan, keadaan kewangan atau prestasi berbeza secara material daripada hasil sejarah kami atau pernyataan yang dinyatakan atau tersirat dalam pernyataan prospektif yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul, termasuk tetapi tidak terhad kepada faktor seperti kesan keadaan ekonomi atau pasaran rantau dan dunia yang negatif atau bertambah buruk pada perniagaan kami, termasuk kesan terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kesan akibat penularan COVID-19 pada pekerja kami, rantaian bekalan dan pengagihan kita dan ekonomi global; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan dan tarif kerajaan A.S. dan asing yang berkenaan, keupayaan kita untuk melaksanakan strategi pemerolehan kita atau menyepadukan syarikat yang diperoleh; kesukaran dan kos perlindungan paten dan hak proprietari yang lain; tahap keterhutangan kita, keupayaan kita untuk membayar keberhutangan kita dan sekatan dalam perjanjian hutang kita; dan sebarang faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K bagi tahun yang berakhir 30 Jun, 2020, difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 11 September, 2020, termasuk dalam bahagian yang bertajuk “Faktor Risiko” dalam Item 1A Bahagian I laporan tersebut, serta dalam pemfailan awam kami yang lain dengan SEC. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari semasa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kita. Pernyataan prospektif yang disertakan dalam siaran akhbar ini hanya menunjukkan tarikh yang dinyatakan di sini dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini pernyataan prospektif ini untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang berlaku seterusnya.

© 2021 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix ialah tanda dagangan berdaftar, dan EMG, serta ConsoleFlow ialah tanda dagangan Lantronix Inc. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

© 2021. CRN ialah tanda dagangan berdaftar The Channel Company, LLC. Hak cipta terpelihara.

Orang Hubungan Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Pengurus Pemasaran &

Komunikasi Korporat

media@lantronix.com

949-453-7158

Maklumat Hubungan Penganalisis dan Pelabur Lantronix:

Jeremy Whitaker

Ketua Pegawai Kewangan

investors@lantronix.com

949-450-7241