Lantronix宣布SmartEdge合作伙伴计划大奖得主

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加利福尼亚州尔湾, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. （纳斯达克股票代码：LTRX）是一家物联网（IoT）和远程环境管理（REM）安全交钥匙解决方案全球提供商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件，今天宣布其 SmartEdge™ 合作伙伴计划大奖得主。该奖项已在Lantronix于2021年6月23日以虚拟方式举行的2021年SmartEdge合作伙伴峰会上颁发。



Lantronix的SmartEdge合作伙伴计划奖授予以下三类获奖者：覆盖北美、欧洲/中东/非洲和亚太地区的分销合作伙伴、StrategicEdge合作伙伴和边缘合作伙伴。

获奖企业为：

北美

北美年度最佳经销商合作伙伴： Tech Data

北美年度最佳StrategicEdge合作伙伴： SHI

北美年度最佳边缘合作伙伴： Presidio

欧洲/中东/非洲（EMEA）

EMEA年度最佳经销商合作伙伴： Atlantik Elektronik

EMEA年度最佳Atlantik Elektronik合作伙伴： Arki Technology

EMEA年度最佳边缘合作伙伴： Data Equipment

亚太地区（APAC）

APAC年度最佳分销商合作伙伴： Acromax

APAC年度最佳StrategicEdge合作伙伴： 印度Rahi Systems

APAC年度最佳边缘合作伙伴： Enthu Technology Sdn. Bhd。

“我们很高兴祝贺SmartEdge合作伙伴计划的获奖企业，他们在推动销售和与我们的共同客户建立长期关系方面都超出了我们的计划要求和期望。”Lantronix WW销售副总裁Roger Holliday表示。

SmartEdge合作伙伴计划一周年

Lantronix于2021年4月庆祝其新的SmartEdge合作伙伴计划一周年。“Lantronix SmartEdge合作伙伴计划吸引了业界的顶级渠道合作伙伴。”Lantronix战略副总裁Jonathan Shipman表示。“通过我们的SmartEdge计划，我们的渠道合作伙伴提供Lantronix的集成软件、硬件和服务解决方案，从而为客户提供构建稳健、安全、基于互联的解决方案所需的一切。”

Lantronix荣获《CRN合作伙伴计划指南》企业称号

Lantronix的SmartEdge合作伙伴计划荣获行业领先的合作伙伴计划指南《CRN合作伙伴计划指南》企业称号。本年度指南由 CRN ®（ The Channel Company 的一个品牌）发布，提供通过IT渠道提供产品和服务的领先技术公司最杰出合作伙伴项目的最终名单。2021年《合作伙伴计划指南》可通过以下网址获取： www.CRN.com/PPG 。

关于SmartEdge合作伙伴计划

Lantronix的 SmartEdge™ 合作伙伴计划旨在采用Lantronix的创新型工业物联网（IoT）、远程环境管理（REM）、带外管理 (OOBM) 和移动/互联解决方案来提供产品差异化，帮助增值经销商 (VAR) 和系统集成商 (SI) 增加收入。

有关Lantronix SmartEdge合作伙伴计划的更多信息，请访问 www.lantronix.com/partners 。

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家为物联网（IoT）和远程环境管理（REM）提供安全交钥匙解决方案的全球供应商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件。Lantronix使其客户能够提供可靠和安全的解决方案，同时可加快上市时间。Lantronix的产品和服务通过大规模创建、开发、部署和管理客户项目而大大简化了运营，同时提供高品质、可靠性和安全性。

Lantronix在创建可靠的IoT技术和OOBM解决方案方面拥有三十年的丰富经验，是能让客户得以建立新业务模型、利用更高效率并实现物联网可能性的创新机构。Lantronix的解决方案部署在数据中心、办公室和远程站点的数百万台机器中，服务于能源、农业、医疗、安全、制造、分销、运输、零售、金融、环境和政府等广泛的行业领域。

Lantronix的总部位于加利福尼亚州尔湾。如需获取更多信息，请访问： www.lantronix.com 。有关更多信息，请访问Lantronix博客： www.lantronix.com/blog ，提供行业讨论和信息更新。要在Twitter上关注Lantronix，请访问 www.twitter.com/Lantronix 。请访问YouTube上我们的视频库： www.youtube.com/user/LantronixInc ，或通过 www.linkedin.com/company/lantronix 在LinkedIn上与我们联系。

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