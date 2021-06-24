Lantronix 宣佈 SmartEdge 合作夥伴計劃優勝者

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加州爾灣, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 這間為物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件的安全一站式解決方案的全球供應商，今天宣佈其 SmartEdge™ 合作夥伴計劃獎。獎項於 2021 年 6 月 23 日舉行的虛擬 Lantronix 2021 SmartEdge 合作夥伴峰會頒發。



Lantronix 的 SmartEdge 合作夥伴計劃獎授予三個類別的優勝者：分銷合作夥伴、StrategicEdge 策略合作夥伴和 Edge 合作夥伴，涵蓋三個地區：北美、歐洲／中東／非洲和亞太區。

優勝者為：

北美

年度北美分銷商合作夥伴： Tech Data

年度北美 StrategicEdge 策略合作夥伴： SHI

年度北美 Edge 合作夥伴： Presidio

歐洲／中東／非洲 (EMEA)

年度 EMEA 分銷商合作夥伴： Atlantik Elektronik

年度 EMEA StrategicEdge 策略合作夥伴： Arki Technology

年度 EMEA Edge 合作夥伴： Data Equipment

亞太區

年度亞太區分銷商合作夥伴： Acromax

年度亞太區 StrategicEdge 策略合作夥伴： Rahi Systems（印度）

年度亞太區 Edge 合作夥伴： Enthu Technology Sdn. Bhd.

Lantronix 全球銷售副總裁 Roger Holliday 表示：「我們很高興向 SmartEdge 合作夥伴計劃奬優勝者致敬，他們在推動銷售和與共同客戶建立長期關係方面超出我們的計劃要求和期望。」

SmartEdge 合作夥伴計劃一週年

Lantronix 於 2021 年 4 月誌慶新的 SmartEdge 合作夥伴計劃推出一週年。Lantronix 策略副總裁 Jonathan Shipman 說：「Lantronix SmartEdge 合作夥伴計劃吸引業界頂級管道合作夥伴。透過 SmartEdge 計劃，我們的管道合作夥伴可以提供 Lantronix 的整合軟件、硬件和服務解決方案產品，為他們的客戶提供構建強大、安全的連接解決方案所需的一切。」

Lantronix 列入「CRN 合作夥伴計劃指南」

Lantronix 的 SmartEdge 合作夥伴計劃已被列入行業領先的合作夥伴計劃指南「CRN 合作夥伴計劃指南」。由 CRN ® 出版（CRN 是 The Channel Company 旗下一個品牌）這年度指南提供一份齊全的名單，列出來自經由資訊科技管道提供產品和服務的領先技術公司的最傑出合作夥伴計劃。2021 年合作夥伴計劃指南網上版載於 www.CRN.com/PPG 。

關於 SmartEdge 合作夥伴計劃

Lantronix 的 SmartEdge™ 合作夥伴計劃旨在幫助增值經銷商 (VAR) 和系統整合商 (SI) 透過 Lantronix 創新的工業物聯網 (IoT)、遠程環境管理 (REM)、頻外管理 (OOBM) 和流動性/連接性解決方案，提供與眾不同的產品。

有關 Lantronix SmartEdge 合作夥伴計劃的更多資訊，請瀏覽 www.lantronix.com/partners 。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 安全一站式解決方案的全球供應商，提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。Lantronix 協助使其客戶提供可靠和安全的解決方案，同時加速上市時間。Lantronix 的產品和服務透過建立、開發、部署和管理客戶項目全面簡化營運，並提供質素、可靠度和安全性。

Lantronix 在建立可靠的物聯網技術和 OOBM 解決方案方面擁有三十年的豐富經驗，是協助客戶建立新業務模型、利用高效成效及實現物聯網無限可能性的創新者。Lantronix 的解決方案目前已部署於數據中心、辦公室和遠端地點的數百萬部電腦，為廣泛的行業和界別服務，包括能源、農業、醫療、安全、製造、分銷、運輸、零售、金融、環境和政府。

Lantronix 的總部位於加州爾灣。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.lantronix.com 。請查閱 Lantronix 網誌 www.lantronix.com/blog 了解更多行業討論和更新資訊。如欲在 Twitter 上關注 Lantronix，請瀏覽 www.twitter.com/Lantronix 。請前往 YouTube 觀看我們的影片庫： www.youtube.com/user/LantronixInc 或在 LinkedIn 與我們聯繫： www.linkedin.com/company/lantronix 。

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