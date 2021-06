EssilorLuxottica : EssilorLuxottica et Coach renouvellent leur accord de licence mondial

English French Italian

EssilorLuxottica et Coach renouvellent leur accord de licence mondial

Charenton-le-Pont, France et New York, US (25 juin 2021 – 8h00, heure de Paris) – EssilorLuxottica et Coach annoncent aujourd’hui le renouvellement d’un accord exclusif de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de montures de prescription et de lunettes de soleil sous la marque « Coach Eyewear ». Le contrat de cinq ans prendra effet le 1er juillet 2021 et se poursuivra jusqu’au 30 juin 2026, avec une prolongation possible de cinq années supplémentaires.

« EssilorLuxottica se réjouit de renouveler et de poursuivre le développement de ce partenariat avec Coach, la célèbre marque de mode qui incarne un savoir-faire authentique et un style américain moderne et luxueux. Avec nos nouvelles collections de lunettes de marque, nous allons continuer à fidéliser les clients de Coach et renforcer le lien émotionnel avec eux, partout dans le monde », a commenté Francesco Milleri, Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Nous sommes très satisfaits du renouvellement de cet excellent partenariat avec Luxottica,” a déclaré Todd Kahn, Directeur Général et Président de la Marque Coach. “Nous sommes heureux d’aborder un nouveau chapitre de notre relation et de continuer à œuvrer ensemble à la création de lunettes à la fois belles et conçues pour durer. »

À propos d’EssilorLuxottica

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel. EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs. Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

Pour plus d’information, consulter www.essilorluxottica.com.

A propos de Coach

Coach est une maison de mode internationale fondée à New York en 1941. Inspirée par la vision de son Directeur Artistique Stuart Vevers, et par l’esprit inclusif et audacieux de sa ville natale, la marque crée de belles choses, conçues pour durer, « dans lesquelles on peut être soi-même ». Coach est une marque déposée de Tapestry, Inc.. Tapestry est coté à la bourse de New York sous le symbole TPR.

Contacts:



EssilorLuxottica

Communication Corporate: media@essilorluxottica.com

Relations Investisseurs: ir@essilorluxottica.com

Coach

Brooke Hudson, Senior Manager, Global Brand Communications

212 594 1850 ext. 101639 / bhudson@coach.com

Pièce jointe