JW Player 在 E 輪融資中籌集 1 億美元，以幫助推動快速發展的數碼影片經濟增長

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

紐約, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的影片軟件及數據分析平台 JW Player 今天宣佈已向 LLR Partners 籌集 1 億美元的 E 輪資金。 最新的投資緊隨過去 12 個月的創紀錄影片串流增長及強勁的盈利能力。透過此次融資，JW Player 將加速產品創新，以滿足當今數碼影片環境中不斷變化的客戶需求，在銷售、市場推廣及渠道合作夥伴關係上擴大其全球市場覆蓋，並繼續發展及投資於打造世界一流的團隊。



在此輪融資前，JW Player 剛收購直播及點播影片串流與數碼版權管理 (DRM) 解決方案的領先供應商 VUALTO ，為公司豐富向全球廣播公司提供的產品及服務。在收購完成後的幾天，JW Player 看到銷售及管道大量上升及湧入，尤其是在拉丁美洲及亞太地區。

JW Player 的 API 驅動影片平台最初是備受歡迎的開放源碼影片播放器，現在使數十萬客戶能夠在全球範圍內獨立控制及操作流動、OTT 及網絡影片應用程式。重要的是，JW Player 包括獨特的數據驅動服務及知識，因此客戶可更有效地增長及與其觀眾互動，並從影片投資中獲得更多收入。僅去年一年，JW Player 的影片串流便增長近 200%，而其直播串流增長超過 400%。

隨著數碼影片消費繼續成為主流，這筆融資亦應運而來。影片現在佔互聯網所有流量的 80% 以上，JW Player 的數據指出，人們每天觀看數碼影片的時間超過兩個小時，自 2020 年初以來增長了 40%。因此，不僅是傳媒公司，數碼影片策略也成為各類組織的「必備品」，包括健身、電子商務、體育及電子學習等範疇。這些組織各有其需求，它們需要一個靈活的影片平台，以便在所選的螢幕上與觀眾互動，以及希望從其影片投資中獲得可量化的投資回報率。鑑於這些動態活動，潛在市場即將從今天的 140 億美元增長至 2027 年的 500 億美元，即 20% 的複合年增長率。

JW Player 行政總裁兼聯合創始人 Dave Otten 表示：「影片已進入黃金時代，我們現在處於數碼影片經濟。透過將我們易於使用的影片平台技術與我們獨特的消費及背景數據分析相結合，JW Player 在幫助客戶擴大觀眾群、在任何螢幕上創造世界一流的影片體驗，以及最重要的是創造更多收入方面擁有明顯的優勢。 隨著我們進入下一階段，我們很高興與 LLR 合作。LLR 的團隊為不斷發展的行業變革軟件公司帶來數十年非凡的支援及專業知識，在我們共同追求這個巨大的市場機會時，這毫無疑問將有助加速我們的成功。」

LLR Partners 合夥人 David Reuter 表示：「自從 JW Player 創始人 Jeroen Wijering 於 2008 年創建 YouTube 的原創影片播放器以來，JW Player 一直處於數碼影片創新的最前沿。如今，公司更提供數碼影片生態系統中最全面的技術、廣告及數據分析平台， 隨著 JW Player 團隊擴大其平台，並繼續改善品牌託管、串流及從影片中獲利的方式，我們期待與其合作。」

關於 JW Player

JW Player 是現今數碼影片經濟中的領先影片軟件及數據分析平台，為客戶提供獨立性及控制權。自 2008 年開始，JW Player 的技術平台已是備受歡迎的開放源碼影片播放器，現在為數十萬家企業提供數碼影片服務，包括美國 comScore 50 大網站中的 25 個網站，以及歐洲、中東和非洲、亞太區及拉丁美洲的領先廣播公司。每個月互聯網上有 10 億名觀眾（即互聯網用戶總人數的三分之一）使用 JW Player 技術在 27 億部裝置上觀看影片，締造無與倫比的強大消費及背景數據圖，可幫助客戶增加觀眾量並從數碼影片中製作更多影片。公司總部位於紐約，亦在英國倫敦及荷蘭燕豪芬設有辦事處，詳請請瀏覽 http://www.jwplayer.com 。

關於 LLR Partners

LLR Partners 是投資於技術及醫療保健業務的中間市場私募股權公司。我們與我們的投資組合公司合作，以確定並執行關鍵的增長計劃，以及幫助創造長期價值。LLR 成立於 1999 年，透過六個基金籌集超過 50 億美元，是為增長、資本重組及收購提供股權資本的靈活供應商。請瀏覽 https://www.llrpartners.com/ 了解更多資訊。

傳媒聯絡人：

Fatimah Nouilati

Scratch Marketing + Media（代表 JW Player）

fatimah@scratchmm.com