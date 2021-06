KMD og FastPassCorp samarbejder om Identity Management

PRESSEMEDDELELSE Søborg, 25. juni 2021

KMD har valgt at udvide samarbejdet med FastPassCorp til også at dække løsninger til identitets bekræftelse i sammenhæng med KMDs Delta løsning.

FastPassCorp ser store muligheder i det udvidede samarbejde med KMD for øget udbredelse af FastPass og vore nye løsning: Identity Verification Manager (IVM). I tilknytning til KMDs egen-udviklede DELTA løsning til Identity Management har KMD besluttet at tilbyde FastPass IVM som modul for identitetsbekræftelse.

For FastPassCorp er det en vigtig samarbejdsaftale, der bekræfter den strategiske satsning på sikkerhedsløsninger som IVM solgt gennem stærke partnerskaber. FastPass’ løsning til selvbetjening af passwords supplerer også KMDs løsninger.

KMDs Tom Johan Jensen, Vice President, udtaler: ”Det er vigtigt for os at kunne levere en komplet identitetsstyringsløsning, som hjælper kunderne med at øge sikkerheden og effektivisere deres hverdag. Samarbejdet med FastPassCorp er et vigtigt skridt i den retning og hjælper også kunderne med implementering af de forestående NSIS-krav.”

CEO Finn Jensen FastPassCorp : “Vi er stolte over den tillid KMD viser os, og ser frem til at arbejde tæt sammen med KMD for at udbrede sikker identitets bekræftelse til deres kunder”.

Om KMD

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen har en årlig omsætning på omkring 5,4 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. KMD er et datterselskab af NEC Corporation, der er globalt førende inden for integration af it- og netværksteknologier. Læs mere på www.kmd.dk .

Om FastpassCorp A/S

FastPassCorp A/S er en dansk software virksomhed. Løsningerne udbredes internationalt gennem samarbejde med partnere og store managed service providers. FastPass’ løsninger dækker identitets bekræftelse, password selvbetjening, workflow til manuel autentifikation af password, password policy og multi factor autentifikation.

For yderligere informationer se www.fastpasscorp.com