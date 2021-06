Konkurentsiameti luba osaluse omandamiseks (Connecto Eesti AS)

English Estonian

3. juunil 2021 andis AS Merko Ehitus börsiteatega teada, et kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti sõlmis lepingu 35% osaluse omandamiseks ettevõttes Connecto Eesti AS. Tehingu jõustumiseks oli vaja Konkurentsiameti luba.



Konkurentsiamet andis vajaliku loa 25. juunil 2021. Aktsiate üleminek on planeeritud toimuma 2021. aasta juulikuu jooksul.



Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.



Priit Roosimägi

Kontserni finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee