Sunwing révise sa politique de remboursement afin d’inclure les réservations non remboursables annulées en raison de la COVID-19

MONTRÉAL, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d’annoncer une nouvelle entente conclue avec la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada (CFUEC) afin de financer les remboursements offerts aux clients. Les clients avec des réservations non remboursables, dont les vacances furent annulées en raison de la COVID-19 et qui ont reçu un crédit de voyage ultérieur ou qui ont opté d’utiliser leur Plan de protection Sans souci et qui ont reçu un crédit voyage peuvent maintenant demander un remboursement intégral dans leur mode de paiement d’origine. Cette nouvelle politique s’applique aux forfaits d’hôtel seulement, de vols seulement, de croisières et de vacances réservés d’ici le 25 juin 2021 pour un voyage prévu après le 1er février 2020.



Pour demander un remboursement, les clients et les agents de voyages admissibles doivent soumettre leur requête via le formulaire en ligne de demande de remboursement COVID-19 d’ici le 27 août 2021. Les clients ayant réservé via un agent de voyages ou un tiers doivent communiquer avec leur agent de voyages ou tiers afin de demander un remboursement. Les commissions des agents de voyages ne seront pas rappelées. Les modalités et conditions habituelles s’appliqueront à toute demande de remboursement effectuée après 23 h 59 (HNE), le 27 août 2021.

Ceux qui ne sont pas admissibles à un remboursement dans le cadre de la nouvelle politique incluent : les clients qui ont déjà reçu un remboursement (y compris les remboursements reçus de la part d’un fournisseur d’assurance), les clients qui ont reçu un remboursement suite à une rétroaction ou qui ont une rétrofacturation en cours et les clients qui ont transféré leur crédit voyage à une autre personne non mentionnée sur la réservation.

Les clients peuvent garder leur crédit voyage avec Vacances Sunwing et profiter d’économies incroyables sur leur escapade ultérieure de rêve. Les crédits de voyage ultérieur sont valides pour un voyage ayant lieu d’ici le 30 septembre 2026.

Vous pouvez en savoir plus sur le processus de remboursement et l’admissibilité sur le site Web de Sunwing.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca