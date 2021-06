Bart-Jan van Genderen benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen van DPA

Amsterdam, 25 juni 2021 - Bart-Jan van Genderen is per 25 juni 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA. Hij volgt Ron Icke op, die deze functie vroegtijdig neerlegt vanwege zijn aanstaande benoeming tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ U.A. en het maximale aantal toezichthoudende functies onder artikel 2:142a BW. Ron Icke is sinds 3 oktober 2010 voorzitter van de Raad van Commissarissen van DPA en op 18 mei 2020 voor een vierde termijn van twee jaar herbenoemd. Bart-Jan van Genderen is sinds 25 april 2013 commissaris bij DPA en op 18 mei 2021 herbenoemd voor een periode van twee jaar.

DPA Group N.V.

