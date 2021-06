RIBER : Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021 - Compte rendu

English French

Communiqué de presse

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2021

Compte rendu

Bezons, le 25 juin 2021 - 19h00 – En raison de l'épidémie de Covid-19, l'Assemblée Générale Mixte de ce jour s'est tenue à huis clos sous la présidence de Monsieur Didier Cornardeau, Président du Conseil de Surveillance de RIBER. Le quorum s’est établi à 56,53 % du capital représenté. Les actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont adopté toutes les résolutions proposées par le Directoire de la Société.

Approbation des comptes de l’exercice 2020

L’Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.

Distribution en numéraire mise en paiement le 7 juillet

L’Assemblée Générale a approuvé l’affectation du résultat de l’exercice 2020 et la distribution d’une somme prélevée sur le compte « prime d’émission » à concurrence de 0,03 euro par action. Cette distribution sera détachée le 5 juillet 2021 et mise en paiement le 7 juillet 2021.

Autres résolutions

Les actionnaires de RIBER ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment :

Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

Le renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de Messieurs Didier CORNARDEAU et Nicolas GRANDJEAN pour une durée de deux exercices ;

La rémunération annuelle globale des membres du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice 2021 ;

L’autorisation donnée au Directoire d'opérer sur les actions de la Société ;

L’autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ;

L’autorisation donnée au Directoire en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ;

Les modifications statutaires concernant les modalités de participation des membres du Conseil de surveillance à la réunion du Conseil, ainsi que celles des actionnaires aux Assemblées Générales d’actionnaires.





Décisions du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni et a nommé Madame Annie GEOFFROY en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la Société, et Monsieur Nicolas GRANDJEAN en tant que Vice-Président à la suite de la démission de Monsieur Bernard RABOUTET.

Le Conseil de Surveillance a redéfini la composition de ses comités. Le comité des nominations et des rémunérations est désormais composé de Monsieur Bernard RABOUTET et Madame Christine MONIER, qui en assure la présidence. Le comité d'audit est désormais composé de Madame Annie GEOFFROY, Monsieur Nicolas GRANDJEAN, Monsieur Pierre-Yves KIELWASSER et Monsieur Didier CORNARDEAU, qui en assure la présidence.

La Société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont consultables sur le site internet de la Société dans sa version en français à l’adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

Contacts

RIBER

Stéphane Berterretche



tél. : +33 (0)1 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe