MicroStar befördert Glen Opp zum President, Kegstar Division, um globales Wachstum weiter voranzutreiben

DENVER, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, der führende Anbieter von diversifizierten Fasslösungen, gibt heute die Beförderung von Glen L. Opp zum President, Kegstar Division, bekannt. Neben seiner bisherigen Rolle als COO der MicroStar Corporation wird Opp künftig auch für alle Aspekte des neu von MicroStar übernommenen Kegstar-Geschäfts verantwortlich sein, dessen Geschäftstätigkeiten aktuell in Großbritannien, Europa, Australien und Neuseeland expandieren.



Opp verfügt über umfassende Erfahrung in der Bierindustrie und hat mit einer Vielzahl von Brauereien zusammengearbeitet, von kleinen Start-up-Mikrobrauereien bis hin zu den größten Brauereien der Welt. Darüber hinaus verfügt Opp über erhebliche internationale Kompetenz und hat bereits Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien geleitet. Seit er 2016 zu MicroStar kam, war Opp für zahlreiche Transformationsprojekte verantwortlich, unter anderem für den Ausbau des größten und effizientesten Netzwerks von Fassqualitätszentren der Welt. Zu diesem Netz von Anlagen gehört auch der neueste hochmoderne MicroStar-Betrieb in Texas mit einer Fläche von 2,3 Hektar.

„Was mich 2016 zu MicroStar zog, waren die Unternehmenskultur und das Wachstumspotenzial“, so Opp. „Das Wachstum, das wir in den letzten 5 Jahren in den USA erzielt haben, war enorm, und wir fangen auf unserem Heimatmarkt gerade erst richtig an. Jetzt haben wir mit dem Kegstar-Team und Geschäftstätigkeiten auf der ganzen Welt eine wirklich globale Wachstumsplattform aufgebaut. Ich freue mich darauf, mehr Brauereien in mehr Ländern denn je für unser Modell einer operativen Partnerschaft zu begeistern.“

„MicroStar strebt als Unternehmen weltweiten Wachstum an, und die erweiterte Rolle von Glen spiegelt diese Ausrichtung wider“, so Michael Hranicka, President und CEO von MicroStar Logistics. „Die Ernennung einer bewährten, erfahrenen und ideenreichen Führungskraft wie Glen ist die jüngste Investition von MicroStar, mit der wir unsere Mission vorantreiben, der führende Anbieter von Fasslösungen für die besten Brauereien der Welt zu werden.“

Über MicroStar

MicroStar Logistics wurde 1996 gegründet und ist der führende Anbieter für diversifizierte Fasslösungen. Mit der jüngsten Übernahme von Kegstar erweitert MicroStar sein Netzwerk auf fast 6 Millionen hochwertige Fässer. So können Brauereien, Importeure und Distributoren von dem dichtesten und effizientesten unabhängigen Fasslogistikbetrieb der Welt profitieren. Besuchen Sie MicroStarLogistics.com .

QUELLE: MicroStar Logistics

Medien: Dan Vorlage, Vice President, Global Marketing, 800-245-2200, info@microstarkegs.com

Ein Video zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb9ae7f-84a0-4e9e-b531-1e937e3dc056/de