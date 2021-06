MicroStar promeut Glen Opp au poste de président de la division Kegstar afin d'accélérer davantage la croissance mondiale

Dutch French German Italian Russian Spanish

DENVER, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, le plus important fournisseur de solutions de fûts diversifiées, annonce aujourd'hui la promotion de Glen L. Opp au poste de président de la division Kegstar. En plus de son poste de directeur de l'exploitation de MicroStar Corporation, M. Opp sera désormais responsable de tous les aspects de l'activité Kegstar nouvellement acquise par MicroStar avec des opérations en pleine expansion au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



M. Opp possède une vaste expérience dans l'industrie de la bière et a travaillé avec une large variété de brasseurs allant de toutes petites startups aux plus grands brasseurs au monde. En outre, il possède une expertise internationale significative et a dirigé des opérations dans les Amériques, en Europe et en Asie. Depuis qu'il a rejoint MicroStar en 2016, M. Opp a dirigé de nombreux projets transformateurs, y compris la construction du réseau le plus vaste et le plus efficace au monde de centres de qualité des fûts. Ce réseau d'installations comprend la toute dernière opération de pointe de MicroStar d'une superficie d'environ 23 000 mètres carrés au Texas.

« Ce qui m'a attiré chez MicroStar en 2016, c'était la culture de la société et son potentiel de croissance », a déclaré M. Opp. « La croissance que nous avons enregistrée au cours des 5 dernières années aux États-Unis a été exceptionnelle et nous n'en sommes qu'à nos débuts sur notre marché domestique. Aujourd'hui, avec l'équipe et les opérations de Kegstar dans le monde entier, nous avons construit une plateforme de croissance véritablement mondiale. Je suis ravi d'apporter notre état d'esprit de partenariat opérationnel à un plus grand nombre de brasseurs dans plus de pays que jamais auparavant. »

« En tant qu'organisation, MicroStar est déterminée à se développer à l'échelle mondiale et le rôle élargi de Glen illustre une nouvelle fois cet objectif », a déclaré Michael Hranicka, président-directeur général de MicroStar Logistics. « L'ajout d'un leader éprouvé, expérimenté et ingénieux comme Glen est le dernier investissement de MicroStar pour poursuivre notre mission consistant à devenir le fournisseur incontournable de solutions de fûts pour les meilleurs brasseurs au monde. »

À propos de MicroStar

Fondée en 1996, MicroStar Logistics est le premier fournisseur de solutions de fûts diversifiées. Avec la récente acquisition de Kegstar, MicroStar étend son réseau à près de 6 millions de fûts de haute qualité, permettant aux brasseurs, aux importateurs et aux distributeurs de bénéficier des opérations de fûts indépendantes les plus denses et les plus efficaces au monde. Rendez-vous sur MicroStarLogistics.com .

