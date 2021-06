MicroStar promoveert Glen Opp tot President, Kegstar Division om wereldwijde groei verder te versnellen

Dutch French German Italian Russian Spanish

DENVER, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- MicroStar Logistics, de toonaangevende leverancier van gediversifieerde fustoplossingen, kondigt vandaag de promotie aan van Glen L. Opp tot President, Kegstar Division. Naast zijn rol als COO van MicroStar Corporation is Glen nu ook verantwoordelijk voor alle aspecten van het onlangs overgenomen Kegstar-bedrijf van MicroStar, met uitbreiding van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.



Glen heeft uitgebreide ervaring in de bierindustrie en heeft gewerkt met een breed scala aan brouwerijen, variërend van kleine start-up microbrouwerijen tot de grootste brouwers ter wereld. Daarnaast heeft Glen aanzienlijke internationale expertise en heeft hij leiding gegeven aan bedrijfsvoering in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Sinds hij in 2016 bij MicroStar in dienst trad, heeft Glen veel transformatieprojecten geleid, waaronder de bouw van het grootste, meest efficiënte netwerk van kwaliteitscentra fusten ter wereld. Dit netwerk van faciliteiten omvat de nieuwste ultramoderne MicroStar-vestiging van ruim 23.200 vierkante meter in Texas.

"Wat me in 2016 aantrok tot MicroStar was de bedrijfscultuur en het groeipotentieel van het bedrijf", aldus Glen. "De groei die we in de afgelopen 5 jaar in de VS hebben bereikt, is enorm geweest en we zijn pas net begonnen in onze thuismarkt. Met het team en de activiteiten van Kegstar die nu over de hele wereld verspreid zijn, hebben we een echt wereldwijd groeiplatform gebouwd. Ik kijk ernaar uit onze partnerschapsmentaliteit voor activiteiten naar meer brouwers in meer landen te brengen dan ooit tevoren."

"MicroStar als organisatie streeft naar wereldwijde groei en Glen's uitgebreide functie is een extra teken van die focus", aldus Michael Hranicka, President en CEO van MicroStar Logistics. "Door een bewezen, ervaren en vindingrijke leider als Glen toe te voegen, heeft MicroStar een nieuwe investering gedaan om onze missie voort te zetten om de beste leverancier van fustoplossingen te worden voor de beste brouwers ter wereld."

Over MicroStar

MicroStar Logistics is opgericht in 1996 en is de toonaangevende leverancier van gediversifieerde fustoplossingen. Met de recente overname van Kegstar breidt MicroStar zijn netwerk uit naar bijna 6 miljoen hoogwaardige fusten, waardoor brouwers, importeurs en distributeurs kunnen profiteren van de meest compacte en efficiënte onafhankelijke fustactiviteiten ter wereld. Ga naar MicroStarLogistics.com .

BRON: MicroStar Logistics

Media: Dan Vorlage, Vice President, Global Marketing, 800-245-2200, info@microstarkegs.com

Er is een video die bij deze aankondiging hoort beschikbaar op: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2bb9ae7f-84a0-4e9e-b531-1e937e3dc056/nl