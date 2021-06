Encourager les femmes dans les métiers spécialisés

English French

SAINT JOHN, N.-B., 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuf jeunes diplômées se joindront au nombre croissant de femmes néo-brunswickoises qui choisissent une carrière dans les métiers spécialisés. La fin du Programme d’exploration des métiers spécialisés pour les femmes (STEPW) de la promotion 2021 a été marquée par une cérémonie au NBCC-Saint John qui s’est déroulée aujourd’hui.



En partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, STEP offre des possibilités de formation et de carrière aux groupes sous-représentés (femmes, autochtones, immigrants, personnes handicapées, jeunes) désirant poursuivre une carrière dans un métier spécialisé. Il s’agit d’un programme de formation de seize semaines qui permet à ses participants d’explorer un métier spécifique (sur un campus du NBCC ou du CCNB), ainsi que de bénéficier d’une formation sur la sécurité et les compétences essentielles.

« Des partenariats comme celui que nous avons noué avec J.D. Irving, Limited nous permettent de vraiment diversifier la main-d’œuvre provinciale exerçant des métiers et d’offrir aux femmes d’excellentes possibilités de carrière, ici même dans notre province », a déclaré Hélène Savoie-Louis, directrice générale de MAP Strategic Workforce Services Inc.

Plus de la moitié des diplômées de cette année commenceront un apprentissage rémunéré chez J.D. Irving, Limited cet été. Parmi les entreprises participantes figurent CFM, Gulf Operators, Universal Truck and Trailer et les divisions des scieries et des opérations forestières de JDI. Chaque entreprise offrira des stages professionnels en continu aux apprenties qui travailleront les modules et bénéficieront d’un travail garanti en cas de réussite.

« En tant qu’entreprise, nous mettons l’accent sur l’investissement dans le talent et le potentiel de nos employés, ainsi que sur le recrutement de jeunes diplômés en leur offrant la possibilité de se lancer directement dans une carrière. Nous sommes fiers de notre partenariat avec STEPW et ravis d’embaucher et de travailler aux côtés de ses diplômées », a déclaré Jim Irving, co-PDG de J.D. Irving, Limited.

En 2020, J.D. Irving, Limited a parrainé la première cohorte de neuf femmes qui ont suivi le programme d’exploration STEPW et ont par la suite bénéficié d’emplois au sein de l’entreprise.

Actuellement, JDI emploie 69 travailleuses qualifiées au sein de ses opérations et s’est engagé à accroître ce nombre. Au cours des trois prochaines années, JDI prévoit d’embaucher un total de 242 gens de métier au Nouveau-Brunswick.

