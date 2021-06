L’Association canadienne de dermatologie annonce le nom des dermatologues lauréats de ses prix et des récipiendaires des prix d’éducation publique de l’ACD pour 2021

English French

OTTAWA, 25 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie est fière d’annoncer les lauréats des Prix 2021 de l’ACD qui reconnaissent les dermatologues certifiés pour leur contribution à la dermatologie, ainsi que les récipiendaires de ses Prix d’éducation publique, qui saluent l’excellence de la compréhension des enjeux dermatologiques et de la promotion d’un comportement sain dans les soins médicaux, chirurgicaux et cosmétiques de la peau, des cheveux et des ongles.



PRIX 2021 DE L’ACD

Ces prix rendent hommage à des dermatologues certifiés pour leur excellence en leadership, en soins cliniques, en éducation et en recherche dans les soins médicaux, chirurgicaux et cosmétiques de la peau, des cheveux et des ongles.

Prix d’excellence de l’ACD pour l’ensemble des réalisations : Dr Wayne Gulliver

Ce prix rend hommage à des membres de l’ACD, dermatologues certifiés, qui ont eu un impact important et durable dans le domaine de la dermatologie grâce à leurs réalisations professionnelles en tant que membres de longue date de l’Association et qui ont gagné le respect et l’admiration de leurs collègues professionnels. Le Dr Wayne Gulliver reçoit le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations pour son engagement en dermatologie. Il y a plus de 30 ans, le Dr Gulliver a été le premier dermatologue à pratiquer à Terre-Neuve-et-Labrador. Il a été un pionnier dans sa province natale et un intervenant clé de la transformation d’un service de dermatologie inexistant en un service d’aujourd’hui diversifié et de pointe. Les efforts soutenus du Dr Gulliver pour accroître l’accès aux soins en dermatologie dans les régions rurales ont amélioré la qualité des soins de santé pour toute la population de la province. La contribution du Dr Gulliver s’étend également à la recherche et à l’expertise clinique à l’échelle mondiale. Avec plus de 250 essais cliniques et de nombreuses publications, il a été le premier Canadien à recevoir le Prix de la conférence Albert Neisser pour ses recherches novatrices sur l’hidradénite suppurée. Il a également fait des contributions novatrices dans des domaines comme le mélanome, l’épidémiologie du psoriasis et la thérapeutique. Le Dr Gulliver a également fait preuve de leadership à l’échelle nationale à titre de vice-président de l’ACD et de président du Congrès annuel 1997 de l’ACD à St. John’s.

Prix de mérite de l’ACD : Dr Gordon Searles

Ce prix reconnaît l’excellence du leadership et les contributions exceptionnelles à l’ACD et à la dermatologie canadienne et internationale. Membre de l’ACD et dermatologue certifié, le Dr Gordon Searles reçoit ce prix pour ses contributions importantes dans de nombreux domaines de la dermatologie. Il est reconnu dans le monde entier pour son expérience en matière de guérison des plaies et sa connaissance des problèmes de dermatologie complexes à l’intersection de la médecine interne. Le Dr Searles s’occupe de formation en dermatologie depuis plus de 30 ans à l’Université de l’Alberta et a été l’un des initiateurs du programme Residents Innovation and Vision in Education (DRIVE) des Professeurs canadiens de dermatologie. Son dévouement à assurer l’avenir de la dermatologie a aussi été manifeste lorsqu’il a été président et trésorier et qu’il a siégé à des comités influents de l’ACD et de la Fondation canadienne de dermatologie. Le Dr Searles a aussi passé de nombreuses heures à militer en faveur d’un accès égal aux médicaments et aux soins dermatologiques pour les groupes défavorisés, et son travail auprès du Camp Liberté et de l’Alliance canadienne des patients en dermatologie démontre sa profonde humanité et son engagement envers le soin des patients.

Prix des bénévoles en début de carrière de l’ACD : Boluwaji Ogunyemi et Michele Ramien

Ce prix reconnaît les médecins résidents, les fellows et les nouveaux dermatologues qui s’engagent à redonner à la société en contribuant à l’échelle locale, provinciale, nationale ou internationale au moyen d’activités bénévoles ayant une dimension médicale ou dermatologique. Cette année, le prix rend hommage à deux membres exceptionnels de l’ACD et dermatologues certifiés, le Dr Boluwaji Ogunyemi et la Dre Michele Ramien.

Le Dr Boluwaji Ogunyemi reçoit ce prix pour son leadership et son travail de promotion de la santé. Il a été coprésident de la Société des résidents et Fellows de l’ACD pendant sa résidence à l’Université de la Colombie-Britannique, représentant les médecins résidents au Conseil d’administration de l’ACD. Il donne maintenant une voix aux groupes marginalisés, un effort qui a commencé très tôt lorsqu’il a choisi de travailler avec les populations les plus vulnérables de la Colombie-Britannique, y compris dans le quartier du « Downtown East Side » de Vancouver. Le Dr Ogunyemi a poursuivi dans cet esprit à l’Université Memorial de Terre-Neuve, où il supervise les initiatives de la Faculté de médecine en matière d’égalité en santé, de santé autochtone et mondiale, et d’engagement communautaire. Sur le plan clinique, il fait progresser les connaissances dermatologiques et les soins aux personnes de couleur. Se concentrant sur le travail de représentation et de leadership à l’échelle nationale, le Dr Ogunyemi est membre du Groupe national sur l’égalité en médecine et du Groupe consultatif sur l’éthique de l’Agence de la santé publique du Canada. Il est aussi médecin-conseil pour les Médecins noirs du Canada et membre du conseil d’administration de Médecins canadiens pour le régime public.

La Dre Michele Ramien reçoit ce prix pour son profond dévouement envers la formation des médecins résidents, son engagement envers l’enseignement et ses activités de bénévolat et de représentation des patients. Au début de sa résidence, la Dre Ramien est devenue leader et mentore, partageant généreusement ses connaissances avec les médecins résidents et les étudiants, les soutenant tout au long de leurs études et de leur jeune carrière. Les médecins résidents ont présenté la candidature de la Dre Ramien pour des prix d’enseignement et elle a reçu le Prix d’enseignement de la Société des résidents et Fellows de l’ACD et le prix d’enseignement clinique de l’Association professionnelle des médecins résidents de l’Alberta. La participation de la Dre Ramien au Camp Liberté a commencé dès ses années de résidence, ce qui témoigne de son dévouement à des initiatives de bénévolat et de son engagement envers sa collectivité. Elle a accédé à des postes de direction au sein du conseil d’administration du Camp Liberté et est devenue vice-présidente du CA en 2016. En Alberta, la Dre Ramien a poursuivi sa passion pour l’aide aux enfants en tant que bénévole sur place au camp de Brag Creek. Le dévouement impressionnant de la Dre Ramien, qui redonne sans cesse à la collectivité, témoigne de son énergie et de son engagement envers les initiatives de bénévolat en dermatologie, et son travail bénévole se poursuivra alors qu’elle devient vice-présidente du Conseil d’administration de l’ACD.

Prix de recherche de l’ACD en dermatologie : Dre Laurence Mainville

Ce prix est décerné pour le meilleur manuscrit soumis pour un travail original, qui n’a pas été publié auparavant et qui est pertinent pour la dermatologie. Le prix reconnaît l’excellence d’un travail visant à élargir, orienter, définir ou appuyer la compréhension ou le traitement d’une maladie dermatologique. La lauréate de cette année, membre de l’ACD, est la Dre Laurence Mainville, résidente de troisième année à l’Université Laval. La Dre Mainville est reconnue pour son travail exceptionnel à titre d’auteure principale de l’article de recherche intitulé « Effect of Nicotinamide in Comparison with Placebo, Vehicle, Standard of Care, No Treatment or Other Treatment with Neutral or Weak Effect in Skin Cancers Chemoprophylaxis: A Systematic Review and Meta-Analysis ». L’importante recherche de la Dre Mainville contribue à faire progresser le domaine et à favoriser un traitement préventif optimal pour les patients atteints d’un cancer de la peau.

Prix de rédaction de l’ACD pour les résidents : Dre Suzel Fournier

Ce prix reconnaît les médecins résidents en dermatologie qui contribuent et partagent leur expertise et leur expérience au sein du milieu de la dermatologie. Le prix est décerné à un médecin résident qui est membre associé de l’ACD et qui a apporté des connaissances importantes au domaine de la dermatologie par des articles parus dans les publications de l’ACD. La lauréate de cette année, membre de l’ACD, est la Dre Suzel Fournier, résidente de quatrième année à l’Université Laval, pour son article « Prospective Clinical Trial Comparing Curettage and Cryosurgery to Curettage and Electrodesiccation in the Management of Minimally Invasive Basal and Squamous Cell Carcinomas », publié dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery de l’ACD. La recherche sur les traitements comparatifs renseigne les dermatologues sur les taux de guérison afin d’améliorer la façon dont ils aident les patients face aux options de traitement pour ces types de cancers de la peau.

Prix d’enseignement de la SRF-ACD

Les Prix d’enseignement de la SRF-ACD reconnaissent les médecins résidents ou les fellows canadiens et les enseignants qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’enseignement par les pairs résidents et par l’enseignement aux résidents. Félicitations aux membres suivants de l’ACD :

Prix d’enseignement aux résidents : D re Zeinah AlHalees, Université McGill

Zeinah AlHalees, Université McGill Prix d’enseignement aux résidents : D r Reetesh Bose, Université d’Ottawa

Reetesh Bose, Université d’Ottawa Prix d’enseignement clinique : D r Jérome Coulombe, CHU Sainte-Justine

Jérome Coulombe, CHU Sainte-Justine Prix d’enseignement clinique : Dre Kucy Pon, Hôpital Sunnybrooke

Prix d’excellence en leadership de la SRF-ACD : Dre Malika Ladha et Dre Megan Lim

Ce prix national est décerné chaque année à un maximum de deux résidents et fellows en dermatologie du Canada qui ont apporté des contributions exceptionnelles au niveau local, provincial, national ou international par des initiatives de leadership et des travaux ayant une dimension médicale ou dermatologique. Félicitations aux lauréates suivantes : Dre Malika Ladha et Dre Megan Lim

Prix Facteur d’impact 100 : Dre Julia Carroll

Ce prix national reconnaît un membre du milieu de la dermatologie qui a contribué de façon exceptionnelle aux buts, aux efforts et à la mission de la SRF-ACD. Félicitations à la Dre Julia Carroll, dermatologue certifiée et membre de l’ACD.

Le prix de la conférence du JCMS décerné au Dr David Zloty

La conférence du JCMS vise à honorer un ou une auteur(e) dont les travaux ont attiré beaucoup d’attention au cours de la dernière année en l’invitant à présenter un exposé dans son domaine d’expertise au congrès annuel de l’Association canadienne de dermatologie (ACD). Le Dr Zloty a reçu le prix de la conférence du JCMS pour son article intitulé Age, Psychology, and Practice Patterns.

PRIX D’ÉDUCATION PUBLIQUE 2021 DE L’ACD

Les Prix d’éducation publique visent à reconnaître l’excellence des efforts visant à promouvoir une meilleure compréhension des questions touchant la dermatologie et à favoriser l’adoption de comportements sains dans les soins médicaux, chirurgicaux et esthétiques de la peau, des cheveux et des ongles. Les candidats peuvent provenir des médias, des organismes sans but lucratif et de l’industrie, et les projets ou activités doivent avoir été réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

PRIX D’ÉDUCATION PUBLIQUE DE L’ACD : CATÉGORIE ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Version française d’une vidéo éducative sur la chirurgie de Mohs pour les patients : CHU de Québec-Université Laval

Dre Marie-Michèle Blouin et Dre Laurence Mainville, résidentes de troisième année, Université Laval

La chirurgie de Mohs a toujours été expliquée verbalement aux patients francophones en raison d’un manque de soutien éducatif en français. Pour répondre à un besoin d’éducation des patients pour cette intervention, la Dre Laurence Mainville, résidente en dermatologie à l’Université Laval, sous la supervision d’une chirurgienne spécialisée en chirurgie de Mohs, la Dre Marie-Michèle Blouin, a produit une version française d’une vidéo en anglais résumant la chirurgie de Mohs. La vidéo explique la chirurgie en termes simples et accessibles pour les patients francophones. https://www.youtube.com/watch?v=XDLWUdK8v40&t=1s

PRIX D’ÉDUCATION PUBLIQUE DE L’ACD : CATÉGORIE ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

Incidence de la COVID-19 sur la communauté des patients atteints de psoriasis et d’arthrite psoriasique au Canada – Association canadienne des patients atteints de psoriasis, Réseau canadien du psoriasis et Unmasking Psoriasis

L’Association canadienne des patients atteints de psoriasis, le Réseau canadien du psoriasis et Unmasking Psoriasis ont collaboré à une initiative de la Journée mondiale du psoriasis 2020 visant à sensibiliser la population au psoriasis et à l’arthrite psoriasique au Canada. Un sondage bilingue a été mené dans la communauté des patients atteints de psoriasis pour comprendre les expériences des personnes vivant avec ces problèmes pendant la pandémie. Les résultats du sondage ont servi à sensibiliser les représentants du gouvernement fédéral aux répercussions sur les personnes atteintes de ces maladies avant et pendant la pandémie et à la façon d’améliorer l’accès aux soins, aux traitements et aux services pour les patients atteints de psoriasis et d’arthrite psoriasique. Les résultats ont également servi à orienter une campagne de sensibilisation publique dans les médias sociaux et ont été transformés en infographie hébergée sur les sites Web du Réseau canadien du psoriasis et de l’Association canadienne des patients atteints de psoriasis. https://www.canadianpsoriasis.ca/index.php/en/news/world-psoriasis-day

https://www.canadianpsoriasisnetwork.com//fr/ http://unmaskingpsoriasis.org/

PRIX D’ÉDUCATION PUBLIQUE DE L’ACD : MÉDIAS IMPRIMÉS

La dermatite herpétiforme : une maladie cœliaque de la peau | Priya Dhir

L’article présente aux lecteurs une démarche instructive pour en apprendre davantage sur la dermatite herpétiforme et son lien avec la maladie cœliaque. La DH touche environ 25 % des personnes atteintes de maladie cœliaque qui n’ont habituellement aucun symptôme gastro-intestinal. Les patients consultent d’abord leur médecin de famille ou un dermatologue avant de consulter un gastroentérologue. Cela sensibilise les médecins généralistes et les spécialistes à l’approche de collaboration nécessaire pour aider les patients atteints de dermatite herpétiforme et de maladie cœliaque. https://canadianskin.ca/images/magazine/Canadian_Skin_Spring2020_Eng.pdf

PRIX D’ÉDUCATION PUBLIQUE DE L’ACD : INDUSTRIE

« Le lit le plus inconfortable au monde – Campagne au Québec » | Sanofi-Genzyme Jean-Francois Boisvert

La campagne « Le lit le plus inconfortable au monde » a été lancée en 2019 pour sensibiliser les gens à la dermatite atopique et à son impact sur la qualité de vie, en particulier sur la qualité du sommeil. Pour faire l’expérience de cette maladie, les membres de la famille d’une personne atteinte de dermatite atopique ont été invités à dormir une nuit sur un lit avec un oreiller de jute, un matelas plein de bosses et un dispositif de chauffage. À la suite de la campagne réussie et convaincante de 2019, le « Lit le plus inconfortable au monde » a été présenté au Québec en 2020. Étant donné les restrictions imposées par la pandémie, il n’a pas été possible de participer en personne à la campagne. On l’a donc présentée en mode virtuel en faisant appel à des célébrités du Québec, qui ont vécu l’expérience d’un lit inconfortable et qui l’ont documentée sur les médias sociaux. L’une d’elles est présentée ici : https://www.facebook.com/etienne.boulay.96/videos/405031500537996

