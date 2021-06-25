Synchronoss Technologies, Inc.宣布拟公开发行1亿美元普通股

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新泽西布里奇沃特, June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（ SNCR ）（以下简称为“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，计划依据市场和其他条件以公开承销的方式公开发行和出售1亿美元的普通股。Synchronoss还期望授予承销商30天的选择权，以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买不超过1千万股普通股。此次发行能否完成或何时完成或其实际规模或期限如何均无保证。



本次发行的所有股份据将由Synchronoss出售，普通股发行、优先债券发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入都将用于完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。

B. Riley Securities, Inc.（以下简称“BRS”）担任本次发行的主要承销商及唯一账簿管理人。Northland Capital Markets担任本次发行的共同管理人。

在本次公开发行的同时，公司还以单独的发行说明书补充资料的方式，发行于2026年到期的本金总额1.2亿美元的优先债券（以下简称“优先债券”）。此外，BRS旗下的附属公司B. Riley Principal Investments, LLC（下称“BRPI”）已签署一项协议，BRPI同意以私募交易方式购买7500万美元的公司B轮优先股，此交易将在发行完成时同时完成。

上述普通股将由Synchronoss根据之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的S-3表格的上架登记声明发行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相关发行条款的初步发行说明书补充资料将提交给美国证券交易委员会（SEC），并将公布在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上。拟议发行的最终期限将在向SEC提交的最终招股说明书补充资料中披露。在公布后，大众也可通过向以下机构发送请求获得有关这些证券的初步发行说明书补充资料副本，机构：B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致电 (703) 312-9580，或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com。

本新闻稿不构成对任何这类证券的出售或招揽购买要约，如有任何州或其他司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或其他司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。

安全港声明

本新闻稿包含《1934年证券交易法》第21E节定义的前瞻性声明意义，其中包括但不限于有关公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明存在许多风险，包括与拟公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可在SEC网站 www.sec.gov 上找到。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性声明的义务。

媒体

Diane Rose

CCgroup

diane@ccgrouppr.com

投资者关系

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim

MKR Investor Relations, Inc.

investor@synchronoss.com



