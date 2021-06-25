Synchronoss Technologies, Inc. 宣佈擬公開發行 1 億美元普通股

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新澤西州布里奇沃特, June 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) （「公司」或「Synchronoss」）是雲端、訊息和數碼產品及平台的全球領導與創新者，今天宣佈公司計劃根據市場和其他條件，以包銷公開發售形式提供及銷售價值 1 億美元的普通股。Synchronoss 還預計授予承銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買額外最多 1,000 萬美元的普通股，再扣除承銷折扣和佣金。無法保證是否或何時完成要約，亦不保證要約的實際規模或條款。



此次發行的所有股票將由 Synchronoss 出售，所得款項淨額來自發行優先票據和出售 B 輪優先股（各如下所述），預計將用於完全贖回所有 Synchronoss A 輪可轉換參與永久優先股的所有已發行股票，並償還 Synchronoss 循環信貸融通的未償金額。

B. Riley Securities, Inc. (BRS) 擔任是次發行的唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets 將擔任此次發行的聯席管理人。

在發行同期，公司透過單獨的招股說明書補充發行本金總額為 1.2 億美元的 2026 年到期的優先票據（「優先票據」）。此外，BRS 的附屬公司 B. Riley Principal Investments, LLC (「BRPI」) 已簽訂協議同意以私人交易方式購買該公司 7,500 萬美元 B 輪優先股，並於是次發行結束時同時完成。

Synchronoss 根據先前向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 S-3 表格上的貨架登記聲明提供上述普通股股票，而聲明已由 SEC 宣佈於 2020 年 8 月 28 日生效。將向 SEC 提交有關描述發行條款的初步招股說明書補充文件，並將在 SEC 的網站 www.sec.gov 上提供。計劃的招股最終條款將在向 SEC 提交的最終招股說明書補充文件中披露。當提供這些與證券相關的初步招股補充文件的副本時，可向 B. Riley Securities, Inc. 索取，其地址為：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致電 (703) 312-9580，或發送電郵至 prospectuses@brileyfin.com。

本新聞稿不構成出售提議或招標購買這些證券的提議，也不得在任何州或其他司法管轄區內提供或出售這些證券。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格，此類提議、招攬或出售均屬非法。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。

安全港聲明

本新聞稿包含《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關公開發行的聲明及預期收益的使用。這些前瞻性陳述受許多風險的影響，包括與計劃公開發行有關的慣例成交條件的滿意程度，以及在 Synchronoss 向 SEC 申報的文件中不時所述的風險因素，包括但不限於載於 Synchronoss 的 2020 年 12 月 31 日結束年度報告表格 10-K，以及 2021 年 3 月 31 日結束季度報告表格 10-Q 在「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運業績的討論和分析」章節（如適用）中提及的風險，而這些文件已向 SEC 提交，並可於其網站獲取，網址為 www.sec.gov 。除了上述風險及其他 Synchronoss 向 SEC 申報的文件外，其他未知或不可預測的因素也可能影響 Synchronoss 的業績。不能保證前瞻性陳述，而實際結果可能與此類陳述存在重大差異。本新聞稿的資訊僅截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則 Synchronoss 不承擔基於新資訊、未來事件或其他原因而更新本新聞稿包含的任何前瞻性陳述的義務。

媒體

Diane Rose

- CCgroup

電郵：diane@ccgrouppr.com

投資者

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim

- MKR Investor Relations, Inc.

電郵：investor@synchronoss.com



