Lannion, le 28/06/2021 – 7h30

LUMIBIRD NOMME SON DIRECTEUR RSE

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce la nomination à compter du 29 juin 2021 de Frédéric Chiquet au poste nouvellement créé de Directeur de la responsabilité sociale et sociétale (RSE).

Dans le but d’objectiver et de faire progresser ses contributions en matière de responsabilité sociale et de développement durable, le Groupe Lumibird nomme à compter du 29 Juin 2021, un Directeur de la responsabilité sociale et environnementale (RSE), en la personne de Frédéric Chiquet.

Diplomé en Physique des Matériaux et titulaire d’un Master en Administration d'Entreprise de l’IAE de Rennes (IGR-IAE), Frédéric Chiquet évolue depuis 14 ans au sein du Groupe Lumibird dans des fonctions de direction de programme.

Sa mission principale consistera à coordonner la politique définie par le conseil d’administration avec pour ambition de promouvoir et de consolider un modèle d’affaires intégrant les attentes de toutes les parties prenantes. Pour en faire un véritable levier de croissance, il s’attachera à répondre aux 4 enjeux principaux suivants :

Développer une relation de confiance avec les clients, permettant le développement durable de l’écosystème et des marchés sur les technologies les plus innovantes ;

Fidéliser, motiver et impliquer positivement les collaborateurs dans la stratégie et participer à leur évolution ;

Nouer des partenariats solides et pérennes avec les fournisseurs, capables de progresser et de grandir avec le Groupe ;

S’inscrire dans une démarche globale citoyenne (garantissant un seuil élevé d’exigence en termes d’éthique des affaires) et écoresponsable (garantissant la préservation de l’écosystème).

Dans une première étape, il s’attachera à définir un plan d’action applicable à l’ensemble du Groupe et implémenter les indicateurs nécessaires à l’évaluation de la performance.

Le Président Directeur Général de Lumibird, Marc Le Flohic, déclare : « Convaincu que chaque entreprise à une responsabilité sociale et doit contribuer concrètement au développement durable, cette nouvelle nomination va renforcer l’engagement du Groupe Lumibird dans ce sens »

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 126 M€ de chiffre d’affaires en 2020 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



