28.6.2021

Digitalist Groupin toimitusjohtajan vaihdos

Digitalist Group Oyj:n hallitus ja Petteri Poutiainen ovat sopineet hänen siirtymisestään syrjään yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä. Petteri Poutiainen on johtanut yhtiötä vaikeana Covid-aikana, osoittanut suuntaa sekä edistänyt yhteistyötä ja yhtiön arvoja. Kiitämme Petteri Poutiaista hänen panoksestaan ja toivotamme hänelle onnea ja parhainta menestystä jatkossa.

Toimitusjohtajan tehtävät siirretään Magnus Leijonborgille, joka toimii väliaikaisena toimitusjohtajana. Magnus Leijonborg on Digitalist Groupin johtoryhmän jäsen ja on toiminut aiemmin Digitalistin Pohjois-Amerikan liiketoiminnan vetäjänä sekä Digitalist Sweden AB:n toimitusjohtajana. Magnus Leijonborg asuu Tukholmassa ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä medialiiketoiminnassa ja digitaalisessa liiketoiminnassa.

