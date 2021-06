CMR Surgical lève 600 millions de dollars dans le cadre d’un tour de financement en série D

Le financement soutient pleinement l’expansion mondiale continue et accélérée ainsi que le développement commercial de l’entreprise

Tour de financement mené par SoftBank Vision Fund 2 et codirigé par Ally Bridge Group

Le plus grand tour de financement privé jamais réalisé dans le domaine des technologies médicales pour favoriser l’adoption de Versius® dans les hôpitaux du monde entieri





CAMBRIDGE, Royaume-Uni – 28 juin 2021, 07:01 (BST). CMR Surgical (CMR ou « la Société »), entreprise mondiale spécialisée dans la robotique chirurgicale, annonce aujourd’hui qu’elle a levé 600 millions de dollars (£425 millions) dans le cadre d’un tour de financement en série D. Le tour de financement, mené par SoftBank Vision Fund 2ii et codirigé par Ally Bridge Group, vient soutenir la mission de la Société, qui consiste à généraliser l’accès à la chirurgie mini-invasive à travers le monde. Les fonds seront utilisés pour renforcer la commercialisation mondiale de Versius®, le système robotique chirurgical de nouvelle génération de CMR, et pour poursuivre le développement continu de son écosystème numérique.

CMR travaille avec des chirurgiens et des hôpitaux afin de fournir un outil optimal qui rende la chirurgie robotisée mini-invasive accessible et abordable pour tous. La taille, la portabilité et la polyvalence du système Versius participent de sa popularité auprès des hôpitaux et des chirurgiens du monde entier. Dans le cadre de l’expansion internationale continue de CMR, Versius a été lancé avec succès dans de nombreuses régions, notamment en Europe, en Australie, en Inde et au Moyen-Orient. La demande mondiale pour le robot chirurgical de CMR continue de croître et devrait poursuivre sur cette lancée.

La série D assure le financement nécessaire à la réalisation totale de la stratégie de CMR pour développer rapidement son expansion géographique ; elle s’appuie sur le cadre établi par la société pour faire évoluer une activité mondiale indépendante sur le long terme. Les nouveaux fonds viennent également soutenir le développement continu du cadre numérique du système, notamment les nouvelles avancées technologiques telles que Versius Connect, une application destinée aux chirurgiens utilisant le système robotique chirurgical Versius.

Outre SoftBank Vision Fund 2 et Ally Bridge Group, le financement a été porté par d’autres nouveaux investisseurs internationaux, dont RPMI Railpen, Tencent et Chimera, élargissant ainsi la couverture géographique de la base d’actionnaires. Des investisseurs existants, dont LGT et sa plateforme d’investissement à impact affiliée Lightrock, Watrium, Cambridge Innovation Capital, PFM Health Sciences et GE Healthcare, ont également participé à ce tour de financement.

Per Vegard Nerseth, directeur général de CMR, a déclaré : « Ce dernier tour de financement dote CMR de fonds importants qui nous permettront d’accélérer notre mission consistant à introduire Versius dans les hôpitaux du monde entier, tout en nous offrant une flexibilité totale pour atteindre nos objectifs. Cette injection majeure de capital, qui porte notre valorisation à 3 milliards de dollars, reflète non seulement le niveau d’intérêt pour notre produit, mais également l’ampleur de ce segment, et permettra des développements technologiques significatifs ainsi qu’une expansion mondiale. En tant qu’investisseur principal, Softbank possède une grande expérience dans le soutien de modèles économique d’avant-garde et de technologies innovantes, et nous sommes impatients de pouvoir profiter de son expertise et de son vaste écosystème. Je tiens également à remercier nos investisseurs existants pour leur soutien durable. »

Yanni Pipilis, directeur associé de SoftBank Investment Advisers a déclaré : « La demande en chirurgie robotisée mini-invasive augmente rapidement parmi les chirurgiens et les patients, mais les coûts élevés ont jusqu’à maintenant entravé une adoption plus générale. CMR Surgical transforme la robotique chirurgicale en convertissant les procédures ouvertes et laparoscopiques manuelles en interventions robotisées sur de nouveaux marchés internationaux où la chirurgie robotisée est moins répandue, comme l’Inde, le Moyen-Orient et l’Amérique latine. Nous sommes impatients de travailler avec CMR pour faciliter l’accès à la chirurgie robotisée mini-invasive pour tous. »

Charles Chon, partenaire et directeur des technologies médicales, Ally Bridge Group, a déclaré : « En tant que spécialistes dédiés aux sciences de la vie et investisseurs actifs dans le domaine de la robotique chirurgicale, nous pensons que la convivialité et le faible coût du système Versius apportent une expérience sensiblement différenciée de la robotisation qui démocratise la chirurgie robotisée, tant sur le plan fonctionnel que géographique. Nous sommes fiers de soutenir CMR, symbole de l’innovation britannique et une solution pour tous les chirurgiens et leurs patients. »

J.P. Morgan a agi en tant qu’agent de placement unique pour le tour de financement de série D de CMR Surgical.

Notes aux rédacteurs :

Le système chirurgical robotique Versius

Le système Versius® révolutionne la chirurgie robotisée. Il s’adapte à pratiquement n’importe quelle salle d’opération et s’intègre parfaitement aux flux de travaux existants, augmentant ainsi les chances de recourir à une chirurgie robotisée mini-invasive. Grâce à la conception portable et modulaire du système Versius, le chirurgien n’utilise que le nombre de bras nécessaires pour une procédure donnée.

Reproduisant le mouvement naturel du bras humain, Versius offre aux chirurgiens la possibilité d’optimiser le positionnement des trocarts tout en profitant de la dextérité et de la précision des petits instruments entièrement articulés. Avec une vision 3D HD, un contrôle intuitif des instruments et un choix de positions de travail ergonomiques, la console du chirurgien ouverte est à même de réduire le stress et la fatigue et permet une communication claire avec l’équipe chirurgicale. Versius® offre la possibilité de penser l’intervention chirurgicale de la même façon qu’en laparoscopie classique tout en bénéficiant de l’assistance robotique, afin que tous, patients, chirurgiens et professionnels de santé puissent bénéficier des avantages de la chirurgie mini-invasive.

Bien plus qu’un simple robot, le système Versius permet d’enregistrer des données utiles grâce à son écosystème numérique étendu, favorisant ainsi l’apprentissage continu du chirurgien. Grâce à l’application Versius Connect, à l’appareil Versius Trainer et au registre clinique CMR, le système Versius donne accès à une multitude d’informations permettant d’améliorer la pratique chirurgicale.

À propos de CMR Surgical Limited

CMR Surgical (CMR) est une entreprise du dispositif médical internationale, dont l’objectif est de transformer la pratique chirurgicale avec Versius®, robot chirurgical de nouvelle génération.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, CMR travaille avec les chirurgiens, les équipes chirurgicales et les hôpitaux partenaires, à la mise au point d’un outil capable de rendre la chirurgie robotisée mini-invasive universellement accessible et abordable. Avec Versius, sa technologie innovante et sa base de données susceptibles de bouleverser les pratiques chirurgicales, nous avons pour objectif de redéfinir le marché de la robotique chirurgicale.

CMR Surgical, fondée en 2014, est une société à responsabilité limitée soutenue par des actionnaires internationaux.

i Pitchbook, Mai 2021

ii À la date du présent communiqué de presse, SoftBank Group Corp. a procédé à des apports en capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") dans certaines sociétés en portefeuille. Les informations incluses ici sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de participations de société en commandite dans un fonds, y compris SVF 2. SVF 2 n’a pas encore fait l’objet d’une clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des informations supplémentaires concernant tout investissement dans le fonds SVF 2 avant la clôture.