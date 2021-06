Résultat de l’appel d’offres pour le prochain réviseur d’entreprises

English French

Le Directoire de Solutions 30, avec l’approbation du comité d’audit réuni le 25 juin 2021, a décidé de soumettre à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 30 juin 2021 la nomination du cabinet PKF Audit & Conseil Luxembourg en qualité de réviseur d’entreprises, en remplacement du cabinet EY dont le mandat s’achèvera à cette date.

Le processus d’appel d’offres, qui vient de se terminer, a conduit à retenir le cabinet PKF Audit & Conseil pour le soumettre au vote des actionnaires de Solutions 30. A l’issue de ce processus d’appel d’offres, les équipes du cabinet PKF Audit & Conseil ont effectivement remis la meilleure offre technique et ont montré leur capacité à conduire la révision des comptes de Solutions 30 et de ses filiales selon les normes en vigueur.

Sous réserve que l’Assemblée Générale approuve la nomination de PKF Audit & Conseil, Solutions 30 mettra en œuvre un plan de transition adapté entre l’ancien et le nouveau réviseur d’entreprise, avec le soutien de Didier Kling, président de la Chambre nationale des conseils et experts financiers mandaté dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte auprès du Tribunal de Bobigny.



A propos de PKF

PKF Audit & Conseil est un cabinet de révision agréé à Luxembourg, membre du réseau international PKF. Le réseau PKF avec 220 cabinets membres est présent dans 150 pays avec plus de 20.000 professionnels.

Plus d’informations : www.pkf.com

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF120 | CAC Mid 60. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels : Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs : Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Flore Larger - Tél : +33 (0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe