English French

Deux des plus grandes compagnies d'assurance au monde choisissent Quadient Inspire, solution CCM primée sur son marché

Paris, le 28 juin 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir gagné ce mois-ci la confiance de deux des plus importantes compagnies d'assurance aux États-Unis et en France. Les deux organisations ont choisi Quadient Inspire, la solution leader sur le marché de la gestion des communications clients (CCM).

Aux États-Unis, l'une des trois plus grandes sociétés d'assurance dommages a choisi d'adopter la solution lauréate de Quadient comme plateforme pour toutes les communications liées aux sinistres. Ce contrat, l'un des plus importants dans le domaine du CCM au cours des cinq dernières années, contribue à consolider la position de leadership de Quadient puisque trois des quatre plus grandes compagnies d'assurance américaines utilisent désormais Quadient Inspire. En Europe, un groupe d'assurance français de dimension internationale, parmi les plus grandes mutuelles d'assurance au monde, a également choisi de mettre en œuvre Quadient Inspire.

Quadient Inspire est une plateforme spécialement conçue pour les entreprises dont les volumes de communication sont très importants et pour lesquelles l'évolutivité est essentielle. Au sein du portefeuille de solutions d'automatisation intelligente des communications de Quadient, elle contribue à la création de plus d'un milliard de communications et d'interactions clients au quotidien et aux opérations de plus de 8 300 clients dans le monde. Cette suite logicielle de premier plan pour la gestion des communications d'entreprise répond aux besoins des entreprises de toutes tailles et couvre les domaines du CCM, de la gestion de l'expérience client (CXM), des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR).

« C’est un grand honneur pour nous que ces deux grands acteurs de l'assurance aient fait confiance à Quadient pour la création, la dématérialisation et la transmission de communications clients à grande échelle et en conformité », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Nos solutions permettent aux entreprises de transformer leurs flux de communication et leurs processus opérationnels, ce qui améliore l'expérience de leurs clients. Sur un marché très fragmenté et concurrentiel, nous sommes particulièrement fiers que ces deux leaders aient choisi Quadient comme partenaire de confiance pour fournir des communications clients puissantes et les accompagner tandis qu'ils évoluent vers un parcours client plus numérique ».

La suite Inspire de Quadient est la solution du marché capable de proposer à la fois un déploiement sur site, entièrement SaaS (Software-as-a-Service) et hybride. Elle comprend Inspire Evolve, une solution autonome en mode SaaS, Inspire Flex, une solution sur site et hybride en mode Cloud, et Inspire Journey, une solution SaaS de cartographie et d'orchestration du parcours client.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

Pièce jointe