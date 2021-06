Next Games Oyj osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2015, 2017, 2018, 2019 ja 2020

English Finnish

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.6.2021 KLO 11.30



Next Games Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 17.150 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2015 on merkitty 2.000 uutta yhtiön osaketta, optio-oikeuksilla 2017 on merkitty yhteensä 4.600 yhtiön uutta osaketta, optio-oikeuksilla 2018 on merkitty yhteensä 2.000 yhtiön uutta osaketta, optio-oikeuksilla 2019 on merkitty yhteensä 6.250 yhtiön uutta osaketta ja optio-oikeuksilla 2020 on merkitty yhteensä 2.300 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 28.6.2021 ja ne tuottavat samat oikeudet yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 29.6.2021.

Osakkeiden merkintähinta 17.594,50 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Next Games Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 30.049.745 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet liittyvät vuoden 2015, 2017, 2018, 2019 ja 2020 pääomaohjelmaan. Pääomaohjelman ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi .





Lisätietoja:

Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com



Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098





Next Games