Falco conclut une entente de principe avec Glencore concernant la licence de développement et d'exploitation du Projet Horne 5

MONTRÉAL, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente de principe avec Glencore Canada Corporation (« Glencore ») établissant le cadre des termes et conditions (l'« Entente de principe ») en vertu desquels les parties concluront la convention de licence d'exploitation et d'indemnisation principale (la « Licence d’exploitation ») afin de permettre à Falco de développer et d'exploiter son projet phare Horne 5 (le « Projet Horne 5 »), tel que décrit plus en détail dans la mise à jour de l'étude de faisabilité déposée sur SEDAR le 29 avril 2021 (l’ « Étude de faisabilité »). Il est prévu que la Licence d’exploitation sera finalisée au troisième trimestre de 2021.



L'Entente de principe décrit les termes qui seront inclut dans la Licence d’exploitation et laquelle établira le cadre régissant le développement et l'exploitation de son Projet Horne 5 de classe mondiale, y compris :

La création de comités techniques et stratégiques, composés de représentants de Glencore et de Falco, afin de collaborer au développement et à l'exploitation réussi et sécuritaire du Projet Horne 5 et de capitaliser sur les nombreuses synergies entre les parties.

Le droit de nommer un (1) représentant de Glencore au conseil d'administration de Falco.

Droits d'accès, d'utilisation et de transformation au profit de Falco.

Garantie financière comprenant des garanties et indemnisations pour couvrir les risques liés aux opérations de fonderie de cuivre de Glencore (la « Fonderie Horne »).

Les ententes d’écoulement de concentré de cuivre et de zinc sur la durée de vie de la mine, tels que conclus le 27 octobre 2020 (les « Ententes de concentrés ») et l'Étude de faisabilité feront également partie de la Licence d’exploitation finale.

Les discussions entre les parties se sont accélérées depuis le commencement du programme de travail établit par Glencore (le « Programme de travail ») et de la signature des Ententes de concentrés. Falco considère que ceci constitue une étape majeure dans la phase finale des négociations de la Licence d’exploitation, laquelle établira les termes selon lesquels Falco se verra octroyé le droit de procéder au développement et à l'exploitation de son Projet Horne 5 au bénéfice mutuel des deux parties.

Luc Lessard, président et chef de la direction de Falco a déclaré : « Cette entente est une étape majeure pour le développement du Projet Horne 5 à laquelle nous travaillons depuis les cinq dernières années. Celle-ci est l'aboutissement d'une vaste collaboration technique et stratégique entre Falco et Glencore laquelle, combinée avec l'avancée significative du Programme de travail, a permis aux parties de jeter les bases de la Licence d’exploitation. Le Programme de travail a atteint son objectif d'identifier et d'atténuer les risques potentiels pour la fonderie Horne, en plus de renforcer notre partenariat et notre relation avec Glencore. Je suis convaincu que les parties parviendront à finaliser la Licence d’exploitation conformément à l’échéancier prévu. »

Aline Coté, Cheffe Mondial industrielle de Glencore pour le zinc et plomb, et Claude Bélanger, Chef des opérations des actifs nord-américains de cuivre de Glencore (y compris la fonderie Horne et la raffinerie CCR), ont commenté : « Cette entente représente une étape importante vers le développement du Projet Horne 5. Nous sommes très satisfaits du travail accompli au cours des 10 derniers mois et de la solide relation de travail qui s'est développée entre Falco et Glencore. Le cuivre produit à Horne 5 et traité par le biais des opérations de cuivre intégrées de Glencore au Québec sera l'un des cuivres les plus écologiques et à faible empreinte carbone au monde. Bien qu'il soit impossible d'éliminer tous les risques inhérents à la proximité de ces deux opérations, Glencore est convaincu qu'avec le travail accompli à ce jour, notre solide relation et la finalisation réussie de la Licence d’exploitation, un alignement des intérêts aura été atteint et une voie vers le succès du Projet Horne 5 aura été tracée. »

Mise à jour du Programme de travail

Depuis novembre 2020, Glencore et Falco ont mené un Programme de travail intensif afin de répondre aux préoccupations et atténuer les risques potentiels du Projet Horne 5 à l’égard des opérations de Glencore. Les éléments clés du Programme de travail ont été établis par Glencore après un examen préalable complet du Projet Horne 5 par leurs équipes techniques.

Le Programme de travail doté d'un budget d'environ 7,5 millions de dollars fut en grande partie financé par le financement par débenture convertible souscrite par Glencore en octobre 2020. Le Programme de travail a été géré par un comité technique conjoint entre Glencore et Falco et a abordé les éléments clés, classés comme suit :

Avancement géotechnique (investigation de forage, stabilité des piliers de couronne, potentiel sismique, caractérisation des remblais, etc.) ;

Gestion de l'eau du projet Horne 5 ;

Synergies entre le projet Horne 5 la Fonderie Horne.



En date des présentes, Falco et Glencore ont traité avec succès la majorité des éléments clés, incluant le remblayage d'anciens travaux souterrains pour sécuriser certains piliers de couronne à la Fonderie Horne et continueront de collaborer pour finaliser le Programme de travail actuel. Les parties travaillent avec diligence pour atténuer les facteurs de risque à l’égard de l'exploitation de la Fonderie Horne et s’entendent sur la voie à suivre vers la phase de dénoyage du Projet Horne 5.

Détails de la conférence téléphonique

Falco organisera une conférence téléphonique pour discuter de cette étape importante ce lundi, 28 juin 2021 à 10h00 heure de l'Est avec l'équipe Falco. Les participants peuvent se joindre à l'appel en composant :

Numéro d'appel sans frais: (888) 880-5556

Numéro d'appel international: (438) 801-4093

Une lecture enregistrée de l'appel sera disponible deux heures après la fin de l'appel jusqu'au 12 juillet 2021 en composant le (800) 585-8367 ou (416) 621-4642 et en entrant l'ID de conférence # 1342774.

À propos de Falco

Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco contrôle approximativement 70 000 hectares de terrains dans le camp minier de Rouyn-Noranda, ce qui représente 70 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé dans l'empreinte de l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda (aujourd’hui Glencore Canada Corporation) de 1927 à 1976 et qui a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. La filiale de Redevances Aurifères Osisko Ltée, Développement Osisko Corp., est le plus important actionnaire de la Société avec une participation de 18,2 %.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Luc Lessard

Président et chef de la direction

514-261-3336

info@falcores.com

Jeffrey White, LL.B, MBA

Directeur des relations avec les investisseurs

416-274-7762

rjwhite@falcores.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, en particulier la capacité de Falco à conclure une Licence d’exploitation définitive et contraignante avec Glencore, l’expectative que cette Licence d’exploitation serait finalisé au troisième trimestre de 2021, les termes de la Licence d’exploitation et les avantages connexes, la capacité de Falco à développer et exploiter efficacement le Projet Horne 5 sur la base des termes de l'OLIA, l'atténuation des risques liés aux opérations de la Fonderie Horne et la capacité de commencer le dénoyage du projet Horne 5 de Falco. Ces énoncés sont basés sur les informations actuellement disponibles à la Société et la Société ne fournit aucune garantie que les résultats réels répondront aux attentes de la direction. La survenance de tels évènements ou la réalisation de tels énoncés est soumise à un certain nombre de facteurs de risque, y compris, sans s'y limiter, la finalisation de la Licence d’exploitation contraignante et définitive avec Glencore, la capacité de Falco à fournir les garanties d'assurance financière requises par la Licence d’exploitation et l'exercice par Glencore de droits en vertu de la Licence d’exploitation qui pourraient affecter le développement et l'exploitation du Projet Horne 5, ainsi que les autres facteurs de risque identifiés dans la notice annuelle de Falco et autres documents d'information continue disponibles sur www.sedar.com.

Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, il importe de ne pas se fier indûment à ces énoncés, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune garantie ne peut être donnée que de tels événements se produiront dans les délais divulgués ou que ceux-ci se produiront tout simplement. Sauf lorsque requis par la loi applicable, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.