FOLIATEAM et ASC Technologies s’associent pour répondre aux besoins de conformité et d’analyse des communications des projets de téléphonie Teams

Les projets de téléphonie Teams sont en forte croissance, avec de nouveaux besoins en perspective

Foliateam, qui fut un précurseur, accompagne les entreprises vers la téléphonie intégrée à Teams depuis plusieurs années. La demande pour ce type de téléphonie s’est accentuée avec la crise sanitaire favorisant le télétravail et l’usage de Teams.

Cette adoption massive de Microsoft Teams concerne également les entreprises du secteur financier et les compagnies d’assurance qui sont, en grande majorité, dans l’obligation d’enregistrer et d’archiver toutes leurs communications. La solution ASC Recording Insights vient compléter l’offre de téléphonie Teams de Foliateam pour répondre aux enjeux de conformité.

Ivan Bolzer, Manager de la Business Unit Collaboration de Foliateam : « Avec près de 20 000 utilisateurs en téléphonie Teams déployés et un besoin croissant en particulier dans le secteur financier, il était important de pouvoir compléter notre offre avec une solution capable de répondre aux attentes de nos clients autour de l’enregistrement des communications et de la conformité. Grâce à son approche cloud avec la possibilité de choisir l’emplacement des données et sa simplicité de prise en main, la solution ASC Recording Insights nous a paru être la solution idéale pour accompagner nos clients. »

Un partenariat qui répond aux enjeux de conformité des entreprises

Dans la continuité de renforcement de sa stratégie de vente indirecte sur le marché Français, ASC Technologies, fournisseur mondial de logiciels d'enregistrement omnicanal, de gestion de la qualité et d'analyse, a été séduit par le virage vers le cloud que Foliateam a entrepris pour l’accompagnement des entreprises dans leur transition vers des outils de collaboration dans le cloud, notamment sur Microsoft Teams.

Ce partenariat va permettre à ASC Technologies de consolider sa présence sur les marchés des institutions financières et des centres de contacts. Cette collaboration permettra également à ASC d’accompagner plus de PME et ETI qui bénéficient aujourd’hui de la démocratisation des solutions cloud. En effet, en plus des grands groupes, ce sont elles qui évoluent rapidement vers des solutions de collaboration cloud car elles leur apportent plus de flexibilité, mais ont besoin d’outils pertinents pour rester en conformité avec les réglementations. C’est là ou l’offre d’ASC intervient.

« Aujourd’hui les entreprises souhaitent mettre en place des services le plus simplement possible et minimiser la gestion en interne pour se focaliser sur l’usage avant tout. C’est pour cela qu’il est bénéfique pour nous de travailler avec FOLIATEAM qui est capable de prendre en charge l’ensemble de la gestion d’un projet de transformation d’un client » déclare Eric Buhagiar, Directeur Général de la filiale française d’ASC Technologies.

ASC Recording Insights : Les avantages en un coup d‘œil

Application native au sein de Teams – une expérience utilisateur simplifiée

Déploiement rapide et facile

Enregistrement de l‘ensemble de la communication d‘entreprise au sein de Teams

Hébergement sur AZURE dans certaines régions – très évolutif et à haute disponibilité

Respect des exigences de conformité

Services cognitifs de Microsoft pour l‘analyse

FOLIATEAM : Les avantages en un coup d‘œil