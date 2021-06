Wraptor lance sa solution VITALE-WEB V2

Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, fait évoluer son offre en annonçant la version 2 de VITALE-WEB. Cette annonce stratégique permet à l’éditeur de se conformer aux nouveaux standards technologiques en vigueur en matière de navigation web et de répondre aux attentes de ses partenaires éditeurs qui doivent intégrer dans leur application les informations détenues sur une carte vitale.

À travers cette solution, il est possible de gérer les opérations de lecture sans carte CPS (lecture des données d'identification et de rattachement des bénéficiaires, lecture des autres informations non sensibles, etc.), mais également celles qui nécessitent l’utilisation d’une carte CPS (lecture des données sensibles). Les données contenues dans la carte vitale du patient sont alors transmises de manière sécurisée à l’application de l’éditeur.

Cette nouvelle solution, certifiée par le GIE SESAM-Vitale, est compatible sous Windows et Mac et permet donc aux éditeurs de solutions de santé de pouvoir lire et intégrer les données de santé de la carte vitale.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Cette nouvelle version atteste de notre capacité à permettre aux éditeurs de solutions métiers d’accéder aisément et d’intégrer les données de la carte vitale. Nous nous positionnons donc comme un véritable partenaire pour leur permettre de réaliser aisément et sans contrainte cette opération. Enfin, il faut préciser que la lecture de la carte vitale est un prérequis pour l'implémentation de la recherche INS et que notre solution VITALE-WEB V2 apporte une réponse concrète à ce sujet. »