HEXO Corp concrétise sa présence aux États-Unis avec l'acquisition d'une installation de production dans le Colorado

OTTAWA, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) annonce la clôture de la transaction annoncée précédemment pour l'achat de sa première installation de production aux États-Unis par l’entremise d'une filiale américaine en propriété exclusive. Située à Fort Collins (dans le Colorado), l’installation de ~50 000 pieds carrés permettra aux entreprises de biens de consommation et aux consommateurs américains d'accéder à la technologie et aux produits Powered by HEXO®.



« L'installation dans le Colorado nous permettra de poursuivre avec succès notre stratégie américaine, qui comprend de fournir notre technologie de haute qualité Powered by HEXO® et tirer parti de notre portefeuille de propriété intellectuelle dans l’ensemble des États-Unis », a déclaré le PDG et fondateur de HEXO Corp, Sébastien St-Louis. « L'installation nous fournira également l'infrastructure nécessaire pour continuer à étendre notre coentreprise avec Molson Coors pour la création des boissons infusées au CBD de Truss, tout en créant la capacité nécessaire pour soutenir les futurs partenariats avec des producteurs de biens de consommation non liés aux boissons. ».

Le site de production du Colorado, le premier d’HEXO aux États-Unis, est zoné pour la production d'une gamme complète de produits à base de cannabis et offre diverses capacités opérationnelles. L’installation est située le long des principales routes de transport et sera réaménagée pour permettre la mise en œuvre des initiatives Powered by HEXO® dans tout le pays, en respectant toutes les lois et réglementations applicables.

Powered by HEXO® est la solution de confiance pour les grands producteurs de biens de consommation intéressés à entrer en toute sécurité sur le marché des cannabinoïdes. Elle associe l'expertise d'HEXO dans le domaine du cannabis à celle de ses partenaires de biens de consommation courante dans leur secteur d'activité, pour développer conjointement les meilleurs produits infusés aux cannabinoïdes.



À propos d’HEXO Corp

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com