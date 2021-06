Synchronoss Technologies, Inc. Umumkan Harga Penawaran Publik atas Saham Biasanya Senilai $100 Juta

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

BRIDGEWATER, N.J., June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ( SNCR ) (“Perusahaan” atau “Synchronoss”), perusahaan terkemuka dan inovator global di bidang cloud, perpesanan, serta produk dan platform digital, hari ini mengumumkan harga untuk 38.461.538 lembar saham yang dijual dengan harga $2,60 per lembarnya dalam penawaran publik melalui penjamin emisi efek. Hasil kotor emisi penawaran tersebut, di luar diskon dan komisi pihak penjamin emisi efek serta beban penawaran yang dibayarkan oleh Synchronoss, diperkirakan mencapai senilai $100 juta. Selain itu, Synchronoss memberikan opsi pembelian tambahan sebanyak 3.846.154 saham biasa selama 30 hari dalam harga penawaran publik, dengan diskon dan komisi pihak penjamin emisi efek yang lebih sedikit.



Semua saham dalam penawaran dijual oleh Synchronoss. Hasil bersih emisi penawaran ini dan penawaran Senior Notes, serta penjualan Saham Preferen Seri B (masing-masing seperti dijelaskan di bawah), akan digunakan untuk menebus semua Saham Preferen Perpetual Partisipasi Konversi Seri A (Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock) dari Synchronoss yang beredar di publik dan membayar tunggakan fasilitas kredit bergulir Synchronoss. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 29 Juni 2021, sesuai dengan ketentuan hasil penutupan.

B. Riley Securities, Inc. (“BRS”) bertindak sebagai penjamin utama emisi dan satu-satunya perusahaan penjamin utama emisi dalam penawaran ini. Northland Capital Markets bertindak sebagai co-manager dalam penawaran ini.

Berbarengan dengan penawaran tersebut, Perusahaan juga menawarkan, melalui prospektus tambahan terpisah, senior notes bernilai pokok agregat $120 juta yang jatuh tempo tahun 2026 (“Senior Notes”). Selain itu, B. Riley Principal Investments, LLC (“BRPI”), afiliasi BRS, telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang disetujui BRPI untuk membeli Saham Preferen Seri B Perusahaan senilai $75 juta dalam transaksi privat yang diselesaikan bersamaan dengan ditutupnya penawaran.

Synchronoss menawarkan saham biasa yang dijelaskan di atas sesuai dengan pernyataan pendaftaran di Formulir S-3 yang sudah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan dinyatakan berlaku oleh SEC pada tanggal 28 Agustus 2020. Prospektus tambahan versi awal terkait dan menjelaskan ketentuan-ketentuan penawaran telah diajukan kepada SEC dan dapat diakses di situs web SEC: www.sec.gov. Ketentuan terakhir dari penawaran akan diungkapkan dalam prospektus tambahan versi akhir untuk dikirimkan kepada SEC. Salinan lampiran prospektus akhir (jika tersedia) dan prospektus yang menyertainya terkait sekuritas ini juga dapat diperoleh dengan mengirimkan permintaan ke: B. Riley Securities, Inc., di 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209 atau dengan menghubungi nomor (703) 312‐9580 atau mengirimkan email ke prospectuses@brileyfin.com.

Siaran pers ini bukanlah merupakan suatu bentuk penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli sekuritas. Sekuritas tersebut tidak boleh dijual di negara bagian atau yurisdiksi mana pun yang menetapkan bahwa penawaran, permintaan, atau penjualan tanpa pendaftaran atau proses kualifikasi merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) menciptakan perangkat lunak yang memberdayakan perusahaan di seluruh dunia untuk terhubung dengan para pelanggan, secara tepercaya dan bermakna. Jajaran produk perusahaan membantu merampingkan jaringan, menyederhanakan proses onboarding, sekaligus melibatkan pelanggan untuk menghasilkan aliran pendapatan baru, mengurangi biaya, dan meningkatkan kecepatan menjangkau pasar.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran ini berisi pernyataan berwawasan ke depan sesuai dengan Pasal 21E Undang-Undang Bursa Efek tahun 1934, sebagaimana telah diubah, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pernyataan mengenai penutupan penawaran publik dan proyeksi penggunaan pendapatan yang didapat. Pernyataan berwawasan ke depan ini mungkin memiliki sejumlah risiko, termasuk pemenuhan ketentuan hasil penutupan (customary closing conditions) terkait dengan penawaran publik dan faktor risiko yang ditetapkan dalam laporan Synchronoss kepada SEC. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada risiko yang dijelaskan dalam bagian “Risk Factors” (Faktor Risiko) dan “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Diskusi dan Analisis Manajemen terkait Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional) (sebagaimana berlaku) dalam Laporan Tahunan Synchronoss pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021, yang telah diajukan kepada SEC dan tersedia pada situs web SEC: www.sec.gov . Selain risiko yang dijelaskan di atas dan dalam laporan lain yang dikirimkan oleh Synchronoss kepada SEC, faktor-faktor lain yang tidak diketahui atau tak terduga juga dapat memengaruhi hasil Synchronoss. Kami tidak dapat menjamin keakuratan pernyataan berwawasan ke depan dan hasilnya pun mungkin sangat berbeda dengan yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Informasi dalam siaran ini disajikan berdasarkan fakta per tanggal siaran ini. Synchronoss pun tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran ini terkait informasi baru, kejadian di masa mendatang, atau sebaliknya, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Media

Diane Rose

CCgroup

synchronoss@ccgrouppr.com

Investor