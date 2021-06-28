Synchronoss Technologies, Inc.宣布公开发行1亿美元普通股

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新泽西布里奇沃特, June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先公司、创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（ SNCR ）（以下简称为“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，以每股2.60美元的发行价公开发行38461538股普通股。在扣除Synchronoss应支付的承销折扣、佣金和其他优惠费用前，此次发行的总收益预计达1亿美元。此外，Synchronoss还授予承销商30天的选择权，以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格额外购买至多3846154股普通股。



本次发行的所有股票均由Synchronoss出售。Synchronoss预期利用此次普通股发行、优先票据发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入来完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。在满足常规交割条件的情况下，此次发行预计将于2021年6月29日左右完成。

B. Riley Securities, Inc.（“BRS”）担任本次发行的主承销商及唯一账簿管理人。Northland Capital Markets担任本次发行的共同管理人。

在本次公开发行的同时，公司还以单独的发行说明书补充资料的方式，发行2026年到期的总额1.2亿美元的优先债券（简称“优先债券”）。此外，BRS旗下附属公司B. Riley Principal Investments, LLC（下称“BRPI”）已签署一项协议，同意以私募交易方式购买7500万美元的公司B轮优先股，该交易将在此次发行完成时同期完成。

上述普通股将由Synchronoss根据之前提交给美国证券交易委员会（SEC）并由SEC在2020年8月28日宣布生效的S-3表格储架注册声明发行。关于此次发行条款并对其进行描述的初步招股说明书补充资料已提交给SEC，并可通过SEC网站www.sec.gov查看。此次发行的最终期限将在向SEC提交的最终招股说明书补充资料中披露。有关该等证券的最终招股说明书补充文件（如有）及随附的招股说明书副本也可通过以下方式获取：发送请求至B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致电 (703) 312-9580，或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买上述任何证券的要约，且如有任何州或其他司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，在该州或其他司法管辖区亦不得进行上述证券的任何销售活动。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程，并吸引订阅客户以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。

安全港声明

本新闻稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E节所定义的前瞻性声明，其中包括但不限于有关完成公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明受到许多风险因素影响，包括与公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可通过SEC网站 www.sec.gov 查看。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中所述的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅针对本新闻稿发布之日的情形而提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因对本新闻稿中任何前瞻性声明进行更新的义务。

媒体

Diane Rose

CCgroup

synchronoss@ccgrouppr.com

投资者关系