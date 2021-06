La tarjeta Visa® de Verizon ofrece a sus titulares aún más con nuevas recompensas en tarjetas de regalo y viajes

English Spanish

Los titulares de la tarjeta Visa de Verizon ya pueden canjear recompensas en forma de Verizon Dollars por compras en Verizon y, a partir de hoy, por cosas fuera de Verizon, como tarjetas de regalo de sus tiendas/marcas favoritas, vuelos, hoteles y más.

Es la única tarjeta de crédito que es elegible para el descuento de Pago automático en su factura inalámbrica de Verizon. Los titulares de tarjetas que inscriben su tarjeta en Pago automático no solo obtienen el mejor precio disponible en los planes ilimitados de Verizon, sino que también ganan un 2% en Verizon Dollars por cada pago de factura.

Ahora que los viajes están volviendo a la normalidad, es el momento perfecto para utilizar sus Verzion Dollars en aerolíneas, hoteles y alquiler de automóviles.



BASKING RIDGE, N.J., June 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tarjeta Visa® de Verizon, emitida por Synchrony, es la única tarjeta de crédito que permite a los clientes ganar Verizon Dollars, que pueden canjearse por los mejores teléfonos en Verizon, tecnología 5G e incluso usarse para reducir su factura móvil mensual. Ahora, esas recompensas son aún mejores: los titulares de tarjeta pueden canjear sus recompensas por aún más de las cosas que aman, fuera de Verizon, como tarjetas de regalo de sus marcas favoritas, hoteles, vuelos y alquiler de automóviles. Ahora que los viajes están volviendo a la normalidad, ese viaje de verano tan esperado no podría llegar en un mejor momento.



Los titulares de la tarjeta Visa de Verizon también obtienen dos días gratis de TravelPass al año, sin cobro de tarifas por transacciones en el extranjero al realizar compras fuera del país. Cuando llega el momento de viajar, TravelPass ofrece a los titulares de tarjetas llamadas, mensajes de texto y datos nacionales en más de 185 países, por nuestra cuenta. ¡Las recompensas perfectas para esas anheladas vacaciones de verano!

Aproveche al máximo sus compras con la tarjeta Visa de Verizon

Use la tarjeta Visa de Verizon en todos los lugares donde se aceptan tarjeta de crédito Visa para ganar Verizon Dollars; recompensas que puede canjear por sus cosas favoritas en Verizon y ahora, también en otros lugares. La tarjeta Visa de Verizon le permite ganar más recompensas sus compras diarias, incluido el 4% en las compras de gasolina y en supermercado, el 3% en compras en restaurantes, incluidos pedidos para llevar, el 2% en compras de Verizon y el 1% en todas las demás compras donde se aceptan tarjetas de crédito Visa. No hay límites sobre cuánto puede ganar ni fechas de vencimiento. La tarjeta viene sin tarifas de transacción anuales o extranjeras.

Aún más beneficios y descuentos adicionales con Verizon Up

Los titulares de la tarjeta Visa de Verizon, son inscritos automáticamente en el programa de recompensas Verizon Up . Reclame sus recompensas mensuales por Verizon Dollars, tarjetas de regalo para marcas populares, ahorros en tecnología o una donación para ayudar a los necesitados. Los titulares de tarjetas ahora tienen la oportunidad de obtener Super Tickets exclusivos a través de Verizon Up para aún más conciertos y eventos con celebridades. Todo gratis dentro de la aplicación My Verizon.

Abra una cuenta de la tarjeta Visa de Verizon y ahorre en su factura mensual

Los nuevos titulares de tarjeta reciben un crédito de hasta $100 aplicado a su factura de servicio móvil durante los primeros 24 meses, simplemente usando su tarjeta para pagar su factura cada mes. Debe ser titular de cuenta de Verizon Wireless o administrador de cuenta con 10 líneas o menos en su cuenta de servicio móvil para aplicar.



Además, la tarjeta Visa de Verizon es la única tarjeta de crédito que es elegible para el descuento de Pago automático de Verizon. Las personas que se inscriban por primera vez en Pago automático pueden obtener hasta $10 de descuento al mes en cada cuenta o línea elegible en su factura mensual, hasta 10 líneas como máximo en ciertos planes. Y si usan su tarjeta para inscribirse, también obtendrán un 2% en Verizon Dollars cada mes que su factura se pague automáticamente. Si ya están recibiendo el descuento de Pago automático a través de ACH o tarjeta de débito, aún se beneficiarán al cambiar su pago a la tarjeta Visa de Verizon. Además de mantener su descuento de Pago automático, también obtendrán un 2% en Verizon Dollars por cada pago automático de su factura.



Los clientes pueden visitar https://www.verizon.com/support/verizon-visa-card-rewards-legal/ para ver las reglas de elegibilidad completas. Pueden encontrar más información sobre Verizon Dollars en nuestra página de preguntas frecuentes sobre la tarjeta Verizon Visa® . Haga clic aquí para obtener más información sobre la tarjeta Visa de Verizon y presentar la solicitud.



La tarjeta Visa de Verizon se ha asociado con el líder de la industria cxLoyalty para lanzar esta nueva plataforma de lealtad exclusivamente para los titulares de la tarjeta Visa de Verizon que incluye tarjetas de regalo de principales marcas y viajes. cxLoyalty es un proveedor líder de servicios de tecnología de lealtad con contenido de recompensas que utiliza datos y análisis para personalizar, optimizar y brindar al cliente una experiencia de clase mundial.

