Baltic Horizon Fond avalikustab jätkusuutlikkuse (ESG) raporti

Baltic Horizon Fond on koostanud iga-aastase jätkusuutlikkuse (ESG) raporti. Raport on lisatud teate manusena ning on kättesaadav inglise keeles fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/esg-commitment/ . Raporti eestikeelne tõlge tehakse Baltic Horizon Fondi koduleheküljel https://www.baltichorizon.com/et/meie-puhendumus-esg/ kättesaadavaks hiljemalt 23. juulil 2021.



Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:



Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fund, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

