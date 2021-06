La Supergrappe NGen s'associe à l’Initiative de la Famille Martin pour soutenir l'éducation et le développement de la main-d'œuvre autochtone

English French

Les partenaires concevront des ressources pour soutenir les programmes d'éducation et d'entrepreneuriat dans le domaine de la fabrication.



HAMILTON, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé une nouvelle collaboration avec l’Initiative de la Famille Martin (IFM). Ce partenariat permettra le développement de nouvelles ressources et de nouveaux services de soutien servant de compléments à la série existante de programmes d'éducation et d'entrepreneuriat pour Autochtones administrés par l’IFM.

Le partenariat entre NGen et l’IFM repose sur une vision commune de l'égalité des chances pour les peuples autochtones du Canada. Il tire parti de l'étendue et de la portée des programmes d'éducation pour Autochtones de l'IFM, y compris l'éducation de la petite enfance, la littératie, l'entrepreneuriat et le mentorat, qui sont actuellement offerts à 100 emplacements dans 9 provinces et 2 territoires et qui ont touché plus de 8 000 étudiants depuis 2008. NGen travaillera avec l'IFM pour faire connaître le secteur manufacturier canadien et fournir des conseils sur les possibilités de carrière futures pour les étudiants autochtones.

« L'IFM est très fière de s'associer à NGen, car cela permettra la création de diverses stratégies permettant aux étudiants autochtones de se familiariser avec la fabrication et le milieu des affaires», a déclaré le très honorable Paul Martin. « La fabrication est une pierre angulaire de notre économie moderne. Le secteur s'appuie sur une main-d'œuvre hautement qualifiée et compétente qui comprend des concepteurs, des chercheurs, des programmeurs, des ingénieurs, des techniciens et des gens de métier. L'IFM estime que ce partenariat offre une formidable occasion aux populations autochtones de contribuer à l'économie canadienne. »

« L'avenir de l'industrie manufacturière canadienne reposera sur les compétences et le talent d’entrepreneuriat de la génération d'étudiants d'aujourd'hui », a déclaré Jayson Myers, PDG de NGen. « L'industrie manufacturière offre des possibilités de carrière passionnantes aux jeunes Autochtones, qui pourront travailler avec de nouvelles technologies, concevoir et fabriquer de nouveaux produits, et contribuer à résoudre nombre de nos plus grands défis, comme ceux liés aux soins de santé, à la sécurité alimentaire et de l'eau, aux changements climatiques et à la gestion de notre environnement. NGen est ravi de s'associer à l'IFM pour aider les jeunes Autochtones à se préparer aux carrières de demain. »

Malgré les progrès graduels réalisés, les peuples autochtones du Canada sont toujours confrontés à des obstacles lorsqu’ils veulent avoir accès à des services essentiels tels que l'éducation et les soins de santé. Il est donc essentiel que tous les Canadiens soutiennent leur bien-être et leur accès aux possibilités offertes. Grâce à ce partenariat éducatif avec l’IFM, NGen pourra entrer en contact direct avec les jeunes Autochtones, l'un des segments de la population qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.

Après le lancement de la campagne « Carrières du futur » de NGen, la Supergrappe continuera à travailler en étroite collaboration avec les organisations partenaires afin d'accroître la sensibilisation et d'attirer plus de jeunes Canadiens vers des carrières en fabrication de pointe. Pour en savoir plus sur les possibilités dans le secteur de la fabrication de pointe ou pour soutenir l'initiative, visitez le site https://www.carrieresdufutur.ca/ ou communiquez avec carrieresdufutur@ngen.ca.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 300 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. De plus, NGEN est fermement engagé à intéresser les jeunes Canadiens à choisir de faire carrière dans le secteur de la fabrication de pointe. En savoir plus : www.carrieresdufutur.ca

À propos de l’Initiative de la Famille Martin (IFM)

L’Initiative de la Famille Martin (IFM) travaille en étroite collaboration avec les peuples des Premières Nations, Inuits et Métis afin de soutenir l’éducation, la santé et le bien-être général des enfants, des jeunes et des adultes. L’IFM croit que chaque individu doit avoir l’opportunité d’atteindre son plein potentiel. Les programmes de l’IFM agissent sur l’ensemble du continuum de l’apprentissage : soutien aux parents et aux jeunes enfants durant les premières années de vie, littératie au niveau primaire, entrepreneuriat au niveau secondaire et mentorat pour encourager les élèves à poursuivre leurs études postsecondaires. L’IFM offre également des ressources pour soutenir l’éducation autochtone de manière plus globale, y compris une bibliothèque virtuelle permettant aux éducateurs d’explorer le matériel pédagogique et les rapports de recherche.

