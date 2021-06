Pour la fête du Canada, Stingray célèbre le talent d'ici sur l'ensemble de ses plateformes

English French

MONTRÉAL, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie et une entreprise fièrement canadienne, est enchanté de dévoiler son incomparable programmation de la fête du Canada. Le 1er juillet, les auditeurs et les téléspectateurs sont invités à célébrer le talent d’ici à l’écoute du meilleur contenu canadien sur les chaînes télé audio et l’appli Stingray Musique, les chaînes de vidéoclips Stingray, Qello Concerts by Stingray, et les stations de radio Stingray d’un océan à l’autre. Peu importe comment vous choisissez de célébrer, faites-le au son du meilleur de la musique d’ici.

Avec ses plus de 200 chaînes consacrées au contenu local, Stingray propose la plus vaste sélection de musique canadienne, et représente toutes les régions, les cultures et les époques qui définissent notre grand pays. L’appli mobile Stingray Musique propose une sélection de chaînes spécialement élaborées pour la fête du Canada, dont Bonne fête du Canada, Greatest Canadian Hits, Hot Country Canada, Canada Day Party!, Lumières sur la Fête du Canada, Maritime Fiddlers, et Musique autochtone du Canada - aujourd’hui. Le 1er juillet, les chaînes télé audio Classic Rock, Hit List, Hot Country, Alternative, Hip-Hop/R&B, Rock, Dance Clubbin’, Le Palmarès et Franco Pop de Stingray Musique présenteront également une programmation 100 % canadienne.

Les chaînes de vidéoclips Stingray diffuseront elles aussi une programmation exclusive pour accompagner les festivités. Stingray Retro présentera Canada Day Flashback, une émission spéciale regroupant les succès canadiens les plus mémorables des années 80 et 90, ainsi que le palmarès Top 50 Canadian Hits of All Time, qui fait de décompte des meilleures chansons canadiennes des dernières décennies. Stingray Loud nous réserve Canada Rocks!, une programmation abrasive mettant en scène les rockeurs les plus tapageurs au pays, et Stingray Country offrira pour sa part Homeground Country, une célébration du meilleur du country produit au nord du 45e parallèle.

Toute la journée, les auditeurs de la radio pourront également syntoniser le palmarès des 100 meilleures chansons canadiennes de tous les temps, animé par Stu Jeffries et ses invités spéciaux, Mike Reno et Paul Dean de la formation Loverboy. Ces derniers en profiteront pour raconter des anecdotes fascinantes sur leur vie sur la route, leurs fans, et les artistes avec lesquels ils sont partis en tournée au fil de leurs quatre décennies de carrière.

Finalement, Qello Concerts by Stingray présentera la collection de concerts et de documentaires Celebrating Canadian Artists, qui met en vedette des emblèmes de la musique canadienne, dont Michael Bublé, The Tragically Hip, Bryan Adams, Rush, Shania Twain, Avril Lavigne, Sarah McLachlan, The Weeknd, Céline Dion, Diana Krall, B.T.O, Great Big Sea et plusieurs autres.



La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com



