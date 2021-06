TELUS annonce la clôture de sa première émission d’obligations liées au développement durable

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 28 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission annoncée précédemment de 750 millions de dollars en billets non garantis de premier rang, série CAF, liés au développement durable et arrivant à échéance dans 10 ans. Les billets étaient offerts par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs dirigé par RBC Marchés des capitaux, qui agissait à titre d’agent de structuration principal et teneur de livres associé, et la Banque Scotia, qui agissait à titre de co-agent de structuration et teneur de livres associé, de concert avec BMO Marchés des capitaux, qui agissait à titre de teneur de livres associé.



« Aujourd’hui, compte tenu de la clôture de notre première émission d’obligations liées au développement durable, une première au Canada, notre équipe est à l’avant-garde des pratiques durables et donne l’exemple en misant sur le financement axé sur le comportement pour aider l’entreprise à atteindre des objectifs en matière de durabilité, a affirmé Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Il convient de souligner que notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’appuie sur des données scientifiques réaffirme notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à prendre soin de la planète que nous léguerons à nos enfants. La clôture de notre émission d’obligations liées au développement durable témoigne de notre statut de longue date de chef de file en sociocapitalisme et de la détermination de notre équipe à envisager des moyens novateurs d’améliorer la vie des citoyens de partout dans le monde, à la fois pour les générations actuelles et futures. »

Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement des dettes, y compris le remboursement du papier commercial (dette contractée pour répondre aux besoins généraux en matière de fonds de roulement), et utilisé aux fins générales de l’entreprise.

Les billets sont des « obligations liées au développement durable » émises conformément au cadre de référence pour les obligations liées au développement durable de TELUS annoncé le 14 juin 2021 (le « cadre de référence »). Il s’agit de la première série d’obligations offertes par TELUS en vertu du cadre de référence. Dans le cadre de référence, TELUS s’est engagée à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») de portée 1 et 2 de 2019 d’ici 2030. Dans le cas où TELUS ne parviendrait pas à atteindre cet objectif (l’« objectif de développement durable ») d’ici le 31 décembre 2030, les intérêts à payer sur les billets augmenteront de 1 % par année, comme il est expliqué dans le supplément au prospectus préalable de base simplifié daté du 25 mai 2021 que TELUS a déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Les billets n’ont pas été offerts aux États-Unis ni aux résidents des États-Unis.

Ce type d’émission d’obligations est une première au Canada et reflète l’engagement de TELUS en matière de durabilité environnementale en liant le financement à l’atteinte d’objectifs ambitieux sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG). L’objectif énoncé dans le cadre de référence a été approuvé selon les critères de l’initiative Science Based Targets (iSBT), réaffirmant le leadership mondial de TELUS en matière de développement durable et sa détermination à soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. Cet objectif de développement durable est conforme aux réductions exigées pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. De plus, au moment de la publication du cadre, il est considéré comme la désignation possible la plus ambitieuse selon le processus établi par l’iSBT.

Chaque année, TELUS communiquera les progrès accomplis par rapport à l’objectif de développement durable et soumettra ces résultats à une vérification externe et indépendante en obtenant un rapport d’assurance limitée. Les résultats de TELUS, ainsi que le rapport d’assurance limitée, seront communiqués dans le rapport annuel de TELUS sur le développement durable, ou d’autres rapports similaires, selon le cas. Ils pourront également être consultés sur le site web de TELUS.

Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l’évaluation et l’analyse dans le domaine de l’ESG, a réalisé un examen indépendant qui confirme que le cadre de référence a été établi conformément aux principes applicables aux obligations liées au développement durable de l’International Capital Market Association, publiés en 2020.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité réglementaire des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant l’émission, dont l’utilisation prévue du produit net de l’émission et le cadre de référence, y compris l’engagement de TELUS de réduire de 46 % ses émissions de GES de portée 1 et 2 de 2019 d’ici 2030; l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des billets si TELUS ne parvient pas à atteindre son objectif de développement durable avant la date fixée; l’engagement de TELUS de communiquer chaque année les progrès accomplis par rapport à son objectif de développement durable, de soumettre ses résultats à une vérification externe et indépendante sous forme de rapport d’assurance limitée et de communiquer ses résultats, ainsi que le rapport d’assurance limitée dont ils auront fait l’objet, dans le rapport annuel sur le développement durable ou d’autres rapports similaires, qui pourront être consultés sur le site web de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment : les risques associés aux marchés boursiers et obligataires, la capacité de TELUS à trouver et à mettre en œuvre des solutions pour réduire la consommation d’énergie et adopter des sources d’énergie plus propres; sa capacité à déterminer et réaliser des investissements adaptés dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d’accords d’achat d’énergie; sa capacité à poursuivre ses efforts de réduction significative de sa consommation d’énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans ses activités (notamment sous l’effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d’autres risques liés à la réalisation de ses objectifs de réduction de ses émissions de GES d’ici 2030. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2020 et dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2021, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs

Ian McMillan

604-695-4539

ir@telus.com

Relations avec les médias

Steve Beisswanger

514-865-2787

steve.beisswanger@telus.com