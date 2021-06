Esker nommée dans le rapport Gartner 2021 sur les solutions intégrées Invoice-to-Cash

Lyon, le 28 juin 2021 — Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des processus administratifs et financiers, a été nommée par Gartner Inc, leader mondial de la recherche et du conseil stratégique, dans son Market Guide 2021 sur les solutions intégrées Invoice-to-Cash.



Le Market Guide de Gartner fournit aux responsables financiers des tendances et des recommandations clés en évaluant les acteurs majeurs du marché de l’Invoice-to-Cash. Selon le rapport, "les applications intégrées Invoice-to-Cash permettent aux entreprises d'optimiser leurs processus de recouvrement, d'améliorer les flux de trésorerie et l'expérience client."

« Nous sommes fiers d'être nommés dans le Gartner Market Guide 2021 en tant que fournisseur de solutions sur le marché de l’Invoice-to-Cash", déclare Jean-Michel Bérard, PDG chez Esker. "Cette reconnaissance valide notre mission qui est d’apporter de l'innovation, de l'efficacité et de la valeur à nos clients tout au long du processus de gestion du poste client.»

Soutenue par des technologies d’intelligence artificielle, la solution cloud d'Esker permet aux entreprises d'accélérer leur transformation digitale des processus d’Invoice-to-Cash. L’objectif est d'offrir aux entreprises plus d'efficacité et de visibilité dans la gestion de leur trésorerie et d'améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes afin d'avoir un véritable impact sur le recouvrement du cash.

Depuis la création client et l’approbation crédit en passant par la diffusion des factures, le paiement en ligne, le recouvrement et jusqu’au rapprochement final des paiements avec les postes non soldés, Esker automatise chaque étape du processus pour réduire considérablement le DSO et améliorer l'expérience client.

Pour télécharger le Gartner Market Guide 2021 pour les solutions intégrées Invoice-to-Cash, veuillez cliquer ici

Gartner Market Guide for Integrated Invoice-to-Cash Applications, Nisha Bhandare, publié le 17 mai 2021.

Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche, et ne recommande aucunement aux utilisateurs de technologies de limiter leurs choix aux fournisseurs ayant obtenu les meilleurs résultats ou en vertu d’autres distinctions. Les publications issues de nos recherches reposent sur les opinions de notre organisation et ne doivent pas être interprétées comme des exposés factuels. Gartner décline toutes responsabilités, explicites ou implicites, quant à ces recherches, y compris toutes garanties de commercialisation ou d’adéquation par rapport à un but précis.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.



Contacts Presse – Rumeur Publique

Marie Poinsinet – Tel : 07 76 60 88 75

Vanessa Marlier – Tel : 06 16 59 51 16

E-mail : esker@rumeurpublique.fr

Pièce jointe