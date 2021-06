English French

Le programme Signed By, un accélérateur de carrière pour les artistes indépendants

Signed By donne aux artistes indépendants distribués sur la plateforme TuneCore l’opportunité d’accélérer leur carrière avec les services du groupe Believe

Brooklyn, 23 juin 2021 - Le distributeur indépendant de musique digitale leader du marché sur le segment DIY, TuneCore, et sa maison-mère, Believe, ont aujourd’hui annoncé que plus de 340 artistes et labels du monde entier ont déjà bénéficié de leur programme Signed By. Ce projet offre l’opportunité aux artistes les plus prometteurs, distribuant leur musique avec TuneCore, de décrocher un contrat avec le leader de distribution musicale et d’accompagnement aux artistes, Believe.

TuneCore, rachetée par Believe en 2015, aide les artistes émergents à gérer de nombreux aspects de leur développement, tout en restant aux commandes de leur carrière. En s’appuyant sur les expertises de Believe, le programme Signed By permet de créer des synergies pour servir au mieux les artistes et les labels à chaque étape de leur développement dans le monde digital.

Grâce à sa technologie, TuneCore fournit une plateforme de distribution mondiale de pointe aux artistes émergents, qui, couplé avec Believe, via ses solutions premium de services aux artistes, apporte une expertise digitale forte à ceux dont le niveau de carrière est plus avancé et qui ont besoin de solutions adaptées à leurs objectifs et à leur croissance. Believe apporte notamment des services de distribution digitale, de marketing innovant, des outils d’analyses de données, de développement de carrière, et de planification des sorties. Le programme Signed By a déjà permis à 340 artistes et labels de passer de TuneCore vers Believe et ses différentes filiales, comme Nuclear Blast, Naïve, All Points, Groove Attack, ou encore PIVTL Projects.

Pour Denis Ladegaillerie, PDG et fondateur de Believe : « Believe et TuneCore sont des entreprises de musique au service des artistes indépendants proposant des solutions digitales. Leur priorité est de les accompagner au mieux, à chaque étape de leur développement et de leur carrière. Nos entreprises étant complémentaires, nous pouvons identifier très tôt les talents émergents sur TuneCore, pour ensuite les soutenir et développer leur carrière avec Believe. L’accélération des carrières des artistes qui ont choisi cette solution témoigne du succès de ce programme. »

L’artiste français Landy a commencé à distribuer sa musique sur TuneCore en 2017. En à peine deux ans, il s’est fait un nom dans le milieu et a signé avec Believe, avec qui il a sorti son album ASSA BAING en mars 2019. Grâce à l’expertise de Believe, son album a été disque d’or en deux mois. Le dernier album de Landy, A-ONE, sorti en décembre 2020 avec Believe, est devenu disque d’or en 10 semaines et est en bonne voie pour devenir disque de platine d’ici octobre prochain. Believe a aidé Landy à construire un public de 1,5 million d’auditeurs mensuels sur Spotify et de 576 000 abonnés sur YouTube, avec 270 millions de vues cumulées sur la chaîne.

Andreea Gleeson, vice-présidente et directrice des revenus de TuneCore, commente : « Pendant que les artistes construisent leur carrière, TuneCore leur fournit les outils et les solutions dont ils ont besoin à leur échelle, comme par exemple avec notre programme original TuneCore Rewards. Lorsqu’un artiste commence à gagner en visibilité, TuneCore peut le guider vers le système d’accompagnement qui lui correspond le mieux, que ce soit à travers les offres premium de Believe ou d’une autre filiale du groupe. Nous sommes la seule entreprise de musique digitale à proposer un tel système, qui permette aux artistes de travailler au sein d’un seul écosystème transparent tout en gardant la propriété de leurs masters et le contrôle sur leur créativité tout au long de leur carrière. »

Believe a signé avec des artistes de tous genres musicaux aux quatre coins du monde. Trillary Banks, une rappeuse britannique qui a rejoint TuneCore en 2017 avec son single Come Over Mi Yard, a ensuite été transférée chez Believe en 2020. Depuis, son nombre d’auditeurs mensuels sur Spotify a doublé, et ses performances sur les autres plateformes de streaming et de téléchargement suivent la même tendance à la hausse.

En revenant sur son parcours, elle confie : « Au début, je voulais juste que ma musique soit disponible sur les plateformes de streaming, et TuneCore m’a permis de le faire. Believe m’a aidé à aller plus loin en structurant le tout et m’a guidé pour renforcer ma stratégie de sortie et atteindre plus d’auditeurs. Les membres de Believe forment l’équipe la plus attentive et réactive que je connaisse… ».

A propos de TuneCore

TuneCore est une plateforme mondiale qui permet aux artistes indépendants de se faire connaître auprès du public et de construire leur carrière via des technologies et des services de distribution, d’édition musicale et de promotion. Le service TuneCore Music Distribution aide les artistes, les labels et les managers à vendre leur musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, TikTok, TenCent et plus de 150 plateformes de streaming et de téléchargement dans le monde, tout en permettant aux artistes de conserver 100 % de leurs revenus de ventes et de leurs droits dans le cadre d’un forfait annuel accessible. TuneCore Music Publishing Administration seconde les auteurs-compositeurs en gérant les licences, l’identification et la collecte des royalties générées par leurs compositions dans le monde, mais s’occupe aussi de leurs opportunités de placement à la télévision, au cinéma, dans la publicité, dans des jeux vidéo, et bien plus. Le portail TuneCore Artist propose une série d’outils et de services qui permettent aux artistes de promouvoir leur travail, de communiquer avec leurs fans et de faire connaître leur musique. TuneCore, société de Believe, est basée à Brooklyn, à New York, et possède des bureaux à Los Angeles, à Nashville, à Atlanta et à Austin, et mène des opérations locales au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie, en Russie, au Brésil, au Mexique, au Nigéria, en Afrique du Sud, en Inde et à Singapour, ainsi que sur plusieurs marchés sur quatre continents. www.tunecore.com

A propos de Believe

Believe est un des leaders mondiaux de la distribution musicale digitale. Sa mission est de soutenir le développement des artistes et des labels indépendants dans le monde digital. Nous menons à bien cet objectif en leur fournissant les solutions dont ils ont besoin pour étendre leur audience à chaque étape de leur carrière et de leur évolution. Les experts en musique digitale passionnés composant les équipes de Believe dans le monde exploitent tous les leviers offerts par les plateformes de technologies mondiales du groupe pour conseiller les artistes et les labels et distribuer et promouvoir leur musique. Forts d’une expertise unique du monde digital, nos 1 270 professionnels présents dans plus de 50 pays soutiennent les artistes et les labels indépendants en plaçant le respect, l’équité et la transparence au cœur de leur communication. Believe déploie une variété de solutions à travers un large éventail de marques, dont TuneCore, Believe Label & Artist Solutions, Believe Artist Services, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack et AllPoints. Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Contacts Presse

Yaël Chiara, Group External Communications Director, yael.chiara@believe.com, 07.85.73.83.73

Agathe Joubert, communication corporate, agathe.joubert@agenceproches.com, 07.63.13.60.99

Nicolas Grange, communication financière, ngrange@brunswickgroup.com, 06.29.56.20.19

Pièces jointes