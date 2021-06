RENAULT SA : Disclosure of trading in own shares from June 21 to June 25, 2021

English French

Boulogne-Billancourt, June 28th, 2021



RELEASE



RENAULT SA: DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES FROM JUNE 21ST TO JUNE 25TH, 2021

Pursuant to applicable law on share buyback, Renault declares the following purchases of its own shares carried out from June 21st to June 25th, 2021:

Name of issuer Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) Day of transaction Identification code of financial instrument Aggregated daily volume (in number of shares) Daily weighted average price of the purchased shares Market (MIC Code) RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 21/06/2021 FR0000131906 38 213 35.5127 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 21/06/2021 FR0000131906 14 921 35.1907 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 21/06/2021 FR0000131906 148 866 35.4664 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 22/06/2021 FR0000131906 56 269 35.1727 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 22/06/2021 FR0000131906 15 558 35.1725 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 22/06/2021 FR0000131906 198 173 35.2931 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 23/06/2021 FR0000131906 46 857 35.2004 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 23/06/2021 FR0000131906 16 135 35.1935 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 23/06/2021 FR0000131906 139 008 35.1974 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 24/06/2021 FR0000131906 34 537 35.4411 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 24/06/2021 FR0000131906 16 072 35.4523 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 24/06/2021 FR0000131906 117 391 35.4328 XPAR RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 25/06/2021 FR0000131906 38 756 34.9636 CEUX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 25/06/2021 FR0000131906 16 085 34.9832 TQEX RENAULT SA 969500F7JLTX36OUI695 25/06/2021 FR0000131906 113 159 34.9436 XPAR TOTAL 1 010 000 35.2649

The detailed reporting is available on Renault’s website (www.group.renault.com), in the section: “Finance / Regulated information / Description of the share buyback program / Year 2021”.

