Synchronoss Technologies, Inc.宣布公开发行1.25亿美元优先票据

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新泽西布里奇沃特, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（ SNCR ，下称“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，对2026年到期的公开发行承销1.25亿美元总本金的8.375%优先票据已确定其价格，其中包括承销商全额行使其额外购买500万美元总本金优先票据的选择权。此次发行预计将于2021年6月30日完成，同时须满足常规成交条件。



Synchronoss和此次的优先债券均获得独立、非附属评级机构Egan-Jones Ratings Company的BB-评级。公司已申请将纳斯达克全球精选市场的优先票据列入“SNCRL”，如果获得批准，预计这些票据将在发行截止日期后 30 个工作日内开始交易。

本次发行的所有优先票据均由Synchronoss出售。Synchronoss预计，将使用此次票据的发行、普通股的发行以及出售B轮优先股（如下文所述）的净收入来完全赎回Synchronoss的A轮可转换参与永久优先股的所有流通股，并偿还Synchronoss的循环信贷安排下的流通股金额。

B. Riley Securities, Inc.（下称“BRS”）是本次发行的唯一账簿管理人。Northland Capital Markets、Aegis Capital Corp.以及Benchmark Investments, LLC旗下的事业部EF Hutton均担任此次发行的首席管理人。

与此同时，公司将通过单独的发行说明书补充资料发行价值1亿美元的普通股。此外，BRS旗下的附属公司B. Riley Principal Investments, LLC（下称“BRPI”）已签署一项协议，BRPI同意以私募交易方式购买7500万美元的公司B轮优先股，此交易将在发行完成时同时完成。

上述优先票据将由Synchronoss根据之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的S-3表格的上架登记声明发行，SEC已于2020年8月28日宣布生效。描述相关发行条款的初步发行说明书补充资料已提交给美国证券交易委员会（SEC），并可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看。拟议发行的最终期限将在向SEC提交的最终招股说明书补充资料中披露。有关该等证券的最终招股说明书补充文件（如有）及随附的招股说明书副本，亦可向下列机构提出索取要求，机构：B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致电 (703) 312-9580，或发送电子邮件至prospectuses@brileyfin.com。

本新闻稿不构成出售或招揽购买要约，如有任何州或司法管辖区的证券法规定在进行登记或取得资格之前的要约、招揽或出售属于非法，则不得在该州或司法管辖区对该证券进行任何出售。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力简化网络、简化加入流程、吸引订阅客户、开源节流、加快产品上市速度。

安全港声明

本新闻稿包含《1934年证券交易法》第21E节定义的前瞻性声明意义，其中包括但不限于有关完成公开发行和预期收益使用的声明。这些前瞻性声明存在许多风险，包括与公开发行相关的习惯性交割条件的满足，以及Synchronoss在提交给SEC的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于在相关文件中描述的风险，如Synchronoss截至2020年12月31日的年度报告表格10-K和截至2021年3月31日的季度报告表格10-Q中的“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”部分（如适用），这些文件已提交给SEC，并可在SEC网站 www.sec.gov 上找到。除上述风险以及Synchronoss提交给SEC的其他文件中的风险外，其他未知或不可预测因素也可能影响Synchronoss的结果。公司无法保证前瞻性声明的结果，实际结果可能与这些声明存在重大差异。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日提供，除法律要求外，Synchronoss不承担因新信息、未来事件或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性声明的义务。

媒体

Diane Rose

CCgroup

diane@ccgrouppr.com

投资者关系

Todd Kehrli/Joo-Hun Kim

MKR Investor Relations, Inc.

investor@synchronoss.com



