管理專業研究生入學管理委員會歡迎新成員加入董事會

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維珍尼亞州雷斯頓, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖商學院協會 - 研究生入學管理委員會™ (GMAC™) 今天宣佈新增四名董事會成員。各位成員包括：INSEAD 學位課程副院長 Katy Montgomery、倫敦商學院院長 François Ortalo-Magné、以及博科尼大學 SDA 博科尼管理學院院長 Giuseppe Soda，他們將於 7 月 1 日開始任職。此外，中歐國際工商學院 (CEIBS) 副主席兼院長丁遠剛於今年 1 月獲任命為董事會董事，以填補奈及利亞泛大西洋大學 Enase Okonedo 的空缺。



GMAC 主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「GMAC 的新董事會代表多個領先的商學院，校園遍佈歐洲、亞洲、北美、非洲和中東 10 個國家。「隨著疫情後世界學生流動性逐步回歸和回升，我期待與這個多元化的領導群體及 GMAC 董事會的其他成員一起工作，繼續推進 GMAC 的願景，以確保所有有才華的人都可以從他們的最佳商業教育中獲益。」

GMAC 董事會新成員

丁遠：CEIBS 國泰資本會計主席兼副總裁及院長

丁遠是 CEIBS 國泰資本會計主席教授兼副總裁及院長，而他也在此三次獲得 CEIBS 卓越教學獎。在加入 CEIBS 之前，他是法國巴黎高等商學院 (HEC School of Management) 的終身教員。他是歐洲會計協會、法國會計協會和美國會計協會的成員。他持有法國孟德斯鳩-波爾多第四大學 (University Montesquieu Bordeaux IV) 企業管理學院的工商管理碩士學位，以及法國普瓦捷大學 (University of Poitiers) 的企業管理碩士學位。丁遠是多本財務報告書籍的作者，其研究也出現在主要的學術期刊中。

Katy Montgomery：INSEAD 學位課程副院長

作為 INSEAD 學位課程的副院長，Montgomery 負責 INSEAD 四個校區內各個學位課程組合的商業領導工作：楓丹白露 (Fontainebleau)、新加坡、阿布扎比和三藩市。她的職能職責包括策略、營銷、銷售、招生、財務援助與獎學金、課程營運、學生生活、心理服務和就職服務。在加入 INSEAD 之前，她曾在 John Hopkins Carey 商學院擔任學生發展副院長。Montgomery 持有新奧爾良洛約拉大學 (Loyola University) 的政治科學學位，以及喬治敦大學法律中心法學博士學位。

François Ortalo-Magné：倫敦商學院院長

François Ortalo-Magné 自 2017 年 8 月起成為倫敦商學院 (LBS) 的第九任院長。他領導的策略專於 (1) 學術研究及其影響；(2) 學習創新及校友參與度，以及 (3) 共融、努力追求性別平等及更高的社會經濟和種族多樣性。自從擔任這個職務以來，Ortalo-Magné 領導 LBS 品牌的重新推出、學位課程的增長，以及獎學金慈善支持的顯著增長。他對土地和房屋市場經濟學的研究先後在領先的學術期刊上發表。他以自己的研究和領導經驗為基礎，為廣泛的私人、政府和多邊組織提供建議；並在世界各地的主要媒體和會議上分享見解。在接受任命之前，Ortalo-Magné 是 Albert O. Nicholas 院長及威斯康辛州商學院房地產的 Robert E. Wangard 教授。他的第一個學術任命是在倫敦經濟學院。

Giuseppe Soda：博科尼大學 SDA 博科尼管理學院院長

Giuseppe “Beppe” Soda 是博科尼大學 SDA 博科尼管理學院院長，以及組織理論和網絡分析的全職教授。在 2016 年成為院長之前，他的職務包括擔任研究副院長 (2007-2013)、管理與技術系主任 (2013-2016)、組織與人事管理系主管 (2001-2006)。他也服務 EFMD，是 EQUIS 認證委員會的成員。Soda 的研究調查組織架構和組織網絡之間進行互動的表現成果，而他的工作已在頂級學術管理期刊上發表。

除了上述新當選的董事會成員之外，新加坡商學院市場學教授兼前院長及即將成為 EBS 經濟與法律大學校長的 Martin Boehm，以及新加坡管理大學研究生專業課程院長 Themin Suwardy 獲選接受第二任期。

GMAC 亦表揚離任的董事會成員：帝國學院商學院的（教育）副院長 Leila Guerra，以及牛津大學賽德商學院 Peter Moores 院長及財務教授 Peter Tufano。GMAC 感謝他們在過去近四年為我們的組織提供服務，並為研究生管理教育界作出貢獻。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估及相互連繫。

GMAC 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。去年，超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com，以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議。BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽 www.gmac.com。

傳媒聯絡：

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傳媒公關高級經理

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