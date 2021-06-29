Zoom任命Ricky Kapur担任亚太地区负责人

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加利福尼亚圣何塞, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：ZM）今天宣布，Ricky Kapur将从6月21日起加入公司，担任亚太地区业务负责人。Kapur将作为Zoom国际业务负责人Abe Smith的直接下属，制定并领导公司在亚太地区关键市场的进入战略，其中包括：澳大利亚和新西兰、东盟、中国、中国香港特别行政区、印度、韩国和台湾地区——不包括日本。Ricky将管理Zoom在亚太地区的业务，对所有跨职能部门的业务进行监督和调整。



Kapur来到Zoom之前，曾在Microsoft任职五年半，最近一个职务是担任Microsoft在亚太地区的销售和营销业务副总裁。在Microsoft，他曾管理各个业务部门，从中小业务到大业务，再到企业级别业务，他还曾领导一支跨职能部门的销售、营销、合作伙伴和客户成功专业人员团队。Zoom为在亚太地区的持续增长奠定了基础，为了利用这些新的机会，公司扩大了领导团队来领导完成在该地区的下一阶段扩张。

“Zoom在亚太地区市场的运营和业务规模显著扩大，过去一年宣布在印度建立一个技术中心，以及在新加坡建立一个研发中心，”Zoom亚太地区负责人Ricky Kapur表示。“我很高兴能加入这家公司，公司从借助虚拟学习和远程医疗来打破教育和医疗保健障碍，到快速发展和适应混合工作模式来成为企业的关键技术，一直在努力重新定义组织和个人之间联系方式。”

“我们很高兴能有Ricky Kapur来领导我们面向所有亚太地区的市场进入战略，我们在亚太地区正在实现加速增长，”Zoom国际业务负责人Abe Smith表示。“对于Zoom来说，亚太地区是一个关键地区，我们对基础设施进行投资并扩大我们的销售、营销以及研发团队的规模，以便以顺畅可靠的视频通信为各种规模的组织提供最好的服务。”

关于Ricky Kapur

Ricky Kapur是Zoom在亚太地区的业务负责人，拥有超过25年的工作经验。在加入Zoom之前，Kapur曾担任Microsoft在亚太地区的销售和营销业务副总裁。在Microsoft，他曾管理各个业务部门，从中小业务到大业务，再到企业级别业务，他还曾领导一支跨职能部门的销售、营销、合作伙伴和客户成功专业人员团队。加入Microsoft之前，Kapur曾担任Google公司董事总经理，负责监管Google云平台在亚太地区和日本的增长。更早之前，Kapur在Oracle公司担任副总裁和东盟地区技术销售负责人。他还曾在Siebel Systems、Unica Corporation和Chordiant Software公司任职。Kapur是印度特许会计师协会的特许会计师，从墨尔本大学获得工商管理硕士学位。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无延迟通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为个人用户、小型公司和大型企业的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问zoom.com并关注@zoom。

Zoom公共关系

Hayley Yap

亚太地区公关主管

press@zoom.us