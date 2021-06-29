Zoom 聘請 Ricky Kapur 擔任亞太區的負責人

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加州聖何西, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今天宣佈 Ricky Kapur 將加入公司擔任亞太區負責人，自 6 月 21 日起生效。Kapur 將直接向 Zoom 的國際主管 Abe Smith 匯報，他將定義並領導公司針對主要亞太區市場的上市策略：澳洲和新西蘭、東盟、中國、香港特別行政區、印度、韓國和台灣（日本除外）。Ricky 將透過監督和協調所有跨職能角色來管理 Zoom 的亞太區業務。



Kapur 在加入 Zoom 前，於 Microsoft 工作了五年，他最近在該公司擔任亞太區銷售和營銷營運副總裁。在 Microsoft 時，他管理從中小企、大公司至企業的所有部門，並領導一個由銷售、營銷、合作夥伴和客戶成功專業人士組成的跨職能團隊。Zoom 定位於亞太區的持續增長，為利用這些新機遇，擴大其領導地位，帶領公司完成在該地區的下一階段擴張。

Zoom 亞太區負責人 Ricky Kapur 表示：「Zoom 已在亞太區市場顯著擴大其營運和業務，在過去一年宣佈在印度設立技術中心並在新加坡設立研發中心。我很高興加入一家繼續重新定義組織和個人聯繫方式的公司，從透過虛擬學習和遠程醫療打破教育和醫療護理的障礙，到隨著企業快速發展並適應混合工作模式而成為企業的關鍵技術。」

Zoom 國際主管 Abe Smith 表示：「我們很高興讓 Ricky Kapur 領導我們在整個亞太區的上市策略，我們看到該地區的增長正在加速。亞太區是 Zoom 的關鍵地區，我們投資在基礎設施上並擴大銷售、營銷和研發團隊，以最好的方式為各種規模的組織提供無縫和可靠的視像通訊。」

關於 Ricky Kapur

Ricky Kapur 是 Zoom 的亞太區負責人，他擁有超過 25 年的經驗。在加入 Zoom 前，Kapur 是 Microsoft 亞太區銷售和營銷營運副總裁。他專職管理從中小企、大公司至企業的所有部門，並領導一個由銷售、營銷、合作夥伴和客戶成功及營運專業人員組成的跨職能團隊。在加入 Microsoft 前，Kapur 擔任 Google 董事總經理，負責監督 Google 雲端平台在亞太區及日本的發展。在此之前，Kapur 在 Oracle 擔任東盟技術銷售副總裁。他還曾在 Siebel Systems、Unica Corporation 和 Chordiant Software 工作。Kapur 是印度特許會計師協會的特許會計師，並擁有墨爾本大學工商管理碩士學位。

關於 Zoom

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Zoom 公關部

Haley Yap

亞太區公共關係主管

電郵：press@zoom.us