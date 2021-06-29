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法国格勒诺布尔, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下隶属于 Teledyne Imaging 集团的 Teledyne e2v 发布低成本、高性能的四线 CMOS 传感器系列 —— Tetra 。对于食品分选、回收利用、物流、取放、文件扫描以及其他对单色、彩色和多光谱成像有较高成本效益要求的机器视觉应用，Tetra 传感器是理想的选择。



Tetra 传感器有两种规格可供选择：2k 分辨率，14 μm x 14 μm 像素尺寸；或 4k 分辨率，7 μm x 7 μm 像素尺寸，最大线率合计达到128kHz 。单色机型可配置为输出 1、2 或 4 行，彩色机型可提供 RGB 和单色输出。因为使用了晶圆级二向色滤光片镀膜，该传感器还可为多光谱成像提供独立光谱的 RGB 和 NIR 输出。

Tetra 以同步快门设计为基础，因此可以通过真实的相关双采样 (CDS) 实现低读取噪声以及高动态范围。每个通道都有其各自的曝光控制，因此白平衡很容易操作。

陶瓷 LCC 封装使其可在较大范围的操作温度下保持高性能和高可靠性。传感器数据端口具有较高的信号完整性以及简单的接口便于实现快速系统集成。

机器视觉团队总监 Florian Julien 表示：“分选行业已开始将传统技术从彩色升级到多光谱成像。Tetra 拥有独特的 RGB + NIR 特性，它的设计融合了提高食品分选质量和安全性的下一代技术。”

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编者注：

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yuki.chan@teledyne.com

Teledyne e2v 隶属 Teledyne Imaging 集团。其创新引领了医疗保健、生命科学、太空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v 的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战，并与客户合作，提供创新的标准、半定制或全定制成像解决方案，为他们的系统带来更高的价值。

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Teledyne Imaging 是由 Teledyne 品牌旗下多家顶尖公司组成的集团。 Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。单独的每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。Teledyne Imaging 在航空航天、工业检测、科学研究、光谱学、放射照相和放射治疗、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案等方面，提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5382ca84-0ca0-42f3-a353-f37006835df6