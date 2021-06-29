Teledyne e2v 公佈低成本、高效能的四線組 CMOS 感測器系列

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法國格勒諾布爾, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v 是 Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司並屬於 Teledyne Imaging 集團，該公司推出了 Tetra ，這是低成本、高效能的四線組 CMOS 感測器系列。Tetra 感測器十分適合食物分類、回收、物流、取放、文件掃描和其他需要合乎成本效益的單色、彩色和多光譜影像處理的機器視覺應用。



Tetra 感測器提供 2k 解析度搭配 14 μm x 14 μm 像素大小，或 4k 解析度搭配 7 μm x 7 μm 像素大小，最大線率為 128kHz 彙總。單色模式可以設定為輸出一列、兩列或四列，而彩色模式提供 RGB 和單色輸出。感測器使用晶圓級塗層二向分光濾鏡，也提供光譜獨立的 RGB 和 NIR 輸出，以進行多光譜影像處理。

根據同步的快門設計，Tetra 以真正的相關雙重取樣 (CDS)，提供低讀取雜訊和高動態範圍。每個頻道都有自己的曝光控制，讓白平衡易於執行。

陶瓷 LCC 包裝也在大範圍的操作溫度下提供高效能和高度的可靠性。感測器資料連接埠的訊號強度高，介面簡單，可快速進行系統整合。

Teledyne e2v 的機器視覺團隊總監 Florian Julien 表示：「分類產業已經開始將傳統技術從色彩升級為多光譜影像處理。透過 Tetra 獨特的 RGB + NIR 功能，其設計可作為下一代技術，提升食品分類的品質和安全。」

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Teledyne e2v 屬於 Teledyne Imaging 集團。其創新領導著健康照護、生命科學、太空、運輸、國防和安全性與工業市場的開發。Teledyne e2v 的獨特方式包括傾聽市場和客戶的應用困難，並與之合作，提供創新標準、半客製化或全客製化的影像處理解決方案，提升其系統價值。

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Teledyne Imaging 是一個匯集了 Teledyne集團下數個尖端公司的團組。 Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司各自提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案的建立，是為了向客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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