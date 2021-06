NORDEN OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT

English Danish

MEDDELELSE NR. 71 - 29. JUNI 2021



Som følge af fortsatte stigninger i tørlastmarkedsrater såvel som en stærk udvikling i forretningsenheden Dry Operator, opjusterer NORDEN sine forventninger til det justerede årsresultat for 2021 til USD 140-200 mio. (ca. DKK 870-1.250 mio.) mod tidligere USD 110-160 mio. De nye forventninger er baseret på fortsatte stigninger i fremtidige fragtrater for 3. kvartal og 4. kvartal i tørlastmarkedet, hvilket har øget raterne på Supramax og Panamax skibstyperne med ca. USD 10.000 pr. dag siden slutningen af maj, og med ca. USD 2.750 pr. dag i løbet af den seneste uge.

Det udvidede interval afspejler, at forventningerne er baseret på en i øjeblikket større position opbygget i et tørlastmarked med usædvanlig høj volatilitet, og som hovedsageligt er baseret på ikke-realiseret fremtidig indtjening.

”Med betydelige ratestigninger oplevet i løbet af de foregående uger og især de seneste dage, fortsætter den forventede fremtidige indtjening med at stige på baggrund af Dry Operators lange position (flere skibe end laster). Den operationelle udvikling i vores Dry Operator forretningsenhed gør det muligt for os fortsat at udnytte markedsvolatiliteten såvel som den daglige skibsdrift”, udtaler NORDENs CEO, Jan Rindbo.

I forhold til indtjening udvikler NORDENs to øvrige forretningsenheder, Asset Management og Tanker Operator, sig på linje med tidligere udmeldte forventninger. Dog stiger Asset Managements porteføljeværdi fortsat i takt med højere tørlastværdier og højere fremtidige tørlastrater.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Jan Rindbo

Adm. direktør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

