Siili Solutions Oyj: Muutoksia johtoryhmässä

Siilin Digital Experiencen (DX) johtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloittaa 15.7.2021 alkaen MBA Kenneth Lindfors.

Lindforsilla on pitkä kansainvälinen ura palvelumuotoilun, digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ja

markkinoinnin saralta. Hän on aiemmin työskennellyt mm. Futurice UK:n kaupallisena johtajana,

toimitusjohtajana vastaten Fjord/Accenturen Lähi-Idän, Afrikan, Venäjän ja Turkin toiminnoista

sekä Publicis Groupen Suomen maajohtajana.

”Toivotamme Kennethin tervetulleeksi Siiliin. Kenneth on juuri oikea henkilö vauhdittamaan Siilin strategiaa seuraavassa vaiheessa digitaaliseen kokemukseen ja kansainvälistymiseen liittyen”, Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma kommentoi.

Siilejä oli kuluvan vuoden maaliskuun lopussa yli 800, joista noin 300 työskenteli Digital Experiencen eli konsultoinnin, designin ja digitaalisten alustojen parissa.

”Olen innoissani aloittaessani Siilillä. Näen, että yrityksen osaaminen ja Siilin strategia mahdollistavat kasvun sekä entistä innovatiivisemmat avaukset. Uskomme, että pystymme yhdessä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin”, Lindfors sanoo.

Andreas Strandman jättää tehtävänsä johtoryhmän jäsenenä 15.7.2021 alkaen. Strandman on ollut kahdessa roolissa siirtymäkauden ajan johtaen sekä Digital Experiencea että Teollisuus-liiketoimintaa. Strandman keskittyy jatkossa Teollisuus-liiketoiminnan kasvattamiseen, kaupalliseen kehittämiseen sekä vastaa Siilin sijoittajasuhteista.



