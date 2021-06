Coup d’envoi à la cartographie détaillée des milieux humides du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canards Illimités Canada CIC réalise, depuis 2009, en collaboration avec le MELCC, un projet global de cartographie détaillée des milieux humides à l’échelle des secteurs habités du sud du Québec.



C’est dans une approche de partenariat exemplaire que plusieurs municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent s’associent à (CIC) en vue de doter la région d’une cartographie détaillée des milieux humides de leur territoire. Une nouvelle qui tombe à point, en ce Mois de l’eau. Des investissements de 362 800 $, financés à 52 % par les MRC engagées et 48 % par CIC et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), sont nécessaires pour la réalisation de cette première phase des travaux.

Les MRC de Rimouski-Neigette, Les Basques, de La Matanie, de La Matapédia et de La Mitis franchissent ensemble un premier pas dans l’acquisition des connaissances nécessaires en vue de planifier le développement de leur territoire dans une perspective de conservation de milieux essentiels à la biodiversité.

Les MRC de Rivière-du-Loup et de Témiscouata emboîteront le pas à cette importante mobilisation au cours d’une deuxième phase de travaux de cartographie, prévue au mois d’août. Elle sera réalisée grâce à des investissements supplémentaires de 172 000 $ financés selon les mêmes proportions que celles déterminées à la première phase. Une superficie de 2 151 km2 sera alors cartographiée, portant à 6 686 km2 la superficie totale inventoriée.

Cette alliance stratégique entre CIC, le MELCC, les MRC et les organismes de bassins versants de la région permet de mettre à profit une expertise reconnue et d’obtenir un financement adéquat pour la réalisation du projet. À terme, cette initiative contribuera à la mise au point d’outils qui permettront de rendre l’information disponible à tous.

Un outil essentiel à la planification de l’aménagement du territoire

D’ici juin 2022, les MRC ont l’obligation de remettre leur plan régional des milieux humides et hydriques au MELCC. Une fois leur plan adopté par le MELCC, elles devront assurer la compatibilité de leur schéma d’aménagement et de développement (SAD) avec leur plan régional.

Un site Web régional a été créé afin d’informer la population sur ce projet. Les personnes qui s’intéressent aux questions d’aménagement du territoire, de développement durable et d’environnement peuvent consulter le https://www.prmhh-bsl.info/. De ce site, des renvois sont possibles sur des pages consacrées aux milieux humides pour chacune des MRC participantes.

Une méthodologie de pointe

La première phrase du projet, dont le coup d’envoi a été donné le 4 mai 2021, vise à identifier, à cartographier les milieux humides sur 4 535 km2, répartis dans 70 municipalités, selon une méthode à la fine pointe de la technologie, basée sur l’interprétation d’images numériques en trois dimensions et une validation sur le terrain par échantillonnage.

Cette méthode, mise au point conjointement par CIC et par le MELCC, a fait ses preuves dans une grande partie du sud du Québec. Elle permet de générer une base de données précise et à jour sur les milieux humides qui pourra être intégrée au processus de planification territoriale.

Des milieux de grande valeur

Rappelons que jusqu’à 70 % des milieux humides de certaines régions habitées du sud du Québec ont à ce jour disparu. Ceux qui restent sont pour leur part continuent de se dégrader en raison de l’activité humaine, notamment.

Or, ces zones sont nécessaires comme milieux de vie pour une multitude d’espèces végétales et animales, ainsi que pour aider à contrôler les débits des cours d’eau, à filtrer l’eau et à alimenter les nappes phréatiques. Ces services sont d’autant plus essentiels dans un contexte de changements climatiques, où pluies intenses et épisodes de sécheresse risquent de s’accroître et de se succéder. La gestion de l’eau, à l’échelle d’un bassin versant, requiert la connaissance et l’intégration des informations sur les milieux humides dans l’aménagement du territoire.

Citations

« Je suis heureux de voir plusieurs MRC collaborer avec Canards Illimités Canada à la réalisation de la cartographie des milieux humides de leur territoire. La somme que nous avons octroyée à l’organisme servira donc déjà et permettra de bonifier nos connaissances sur ces milieux au Bas-Saint-Laurent. Merci à tous les acteurs impliqués dans ce projet, qui font en sorte que nous ayons une meilleure connaissance de nos milieux humides sur le territoire québécois! »

– Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous saluons l’engagement des MRC dans cet important projet et sommes très fiers de la mobilisation qu’il suscite. Les connaissances obtenues par la cartographie détaillée des milieux humides serviront rapidement, particulièrement lors de l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques, une composante importante de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée à l’Assemblée nationale en juin 2017. »

– Bernard Filion, directeur du Québec à Canards Illimités Canada

« Cette alliance témoigne de l’importance qu’accordent les MRC du Bas-Saint-Laurent aux milieux humides de leur territoire. Une connaissance précise de ces milieux sensibles est incontournable dans tous les efforts de planification et d’aménagement du territoire selon une perspective durable. Elle permettra à tous les intervenants d’orienter le développement des municipalités concernées afin de limiter les impacts sur des milieux essentiels à la vie ».

– Déclaration commune des préfets des cinq MRC impliquées dans la phase 1 du projet, Chantale Lavoie (La Matapédia), Bertin Denis (Les Basques), Francis St-Pierre (Rimouski-Neigette), Bruno Paradis (La Mitis) et Andrew Turcotte (La Matanie)

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides au Canada. À titre d’organisme privé à but non lucratif, la mission de CIC est de conserver les milieux humides et les habitats qui s’y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains. Actif depuis 40 ans au Québec, CIC réalise des activités de conservation d’habitats, de recherche, d’éducation et de sensibilisation afin de protéger, de restaurer et d’assurer une meilleure gestion des milieux humides.

Information



Stéphanie Murray

Coordonnatrice de la cartographie

des milieux humides et des formations

Canards illimités Canada

Tél.: 418 623-1650

Courriel : ci_quebec@ducks.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9bc5ad4-6139-4266-97da-a8079ac9ee34